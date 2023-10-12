AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gündeme ilişkin açıklama: Her türlü sivil kayıplarına karşıyız

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalar yapan AK Parti Sözcü Ömer Çelik, İsrail-Hamas çatışmasına değindi. Çelik, "Sivillerin ve masum insanların hedef alınmasını kabul etmiyoruz" diye konuşurken, çözüm için bağımsız Filistin devleti kurulması gerektiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni MYK'daki A takımıyla bir araya geldi. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 13.50'de başladı. Toplantıdan sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Hepimizin gündemi ve üzüntüsü Filistin İsrail olayları. Sivil can kayıplarının arttığı ve Gazze'nin topyekün bombalandığı bu görüntü hepimiz açısından üzüntü verici olduğu gibi bundan sonra nereye gideceği konusunda da büyük bir belirsizliği beraberinde getirmektedir.

Her türlü sivil kayıplarına karşıyız. Sivillerin ve masum insanların hedef alınmasını kabul etmiyoruz.

"AB de alet olmakta"

Barış için diplomasi koymak şu an için zor.

Görüntü hepimiz açısından üzüntü verici. Burada biz nasıl ki İsrail güçleri tarafından yasa dışı yerleşim yerlerinde ve diğer yerlerde Kudüs'te başka yerlerde sivilleri hedef alan aşırı şiddet eylemlerine karşı çıkıyorsak aynı şekilde İsrail'de sivilleri hedef alan eylemlere de karşı çıkıyoruz.

Sivilleri hedef alan bombalama durmalı. Toplu cezalandırmaya AB de alet olmaktadır. Gazze'nin topyekun cezalandırılması hukuka aykırı. Filistin meselesi bir günde ortaya çıkmadı.

"Çözüm için bağımsız Filistin devleti"

Çeşitli devletler İsrail'in kendini savunma hakkından bahsediyor. BM üyesi bir devlet kendisine bir saldırı yapıldığı zaman hukuk içerisinde kendini savunma hakkı vardır. Orantılı bir şekilde olması gerekir. Bütün bir Gazze ve Filistin halkını cezalandırmaya dönük şiddet eylemine dönüştürülürse bunun kabul edilmesi söz konusu olamaz.

Çözüm için bağımsız Filistin Devleti kurulmalı.

Akdeniz'de Suriye meselesi başladığından beri savaş gemileri dolu. Şimdi bir de Gazze ve İsrail açıklarına uçak gemileri gönderilerek ne yapılacak? Gönderilen her uçak gemisi şiddet sürsün diyenlere yarar.

Burada sivillerin ve masumların hayat hakkını garanti altına alınacağı bir çözümün ortaya çıkması gerektiğini bir kere daha ifade ediyoruz.

Sivillerin öldürülmesi Filistin davası ile yan yana getirilemez. İsrail'in kendini savunma hakkı da Gazze'nin tam kuşatma altında bütün Filistin halkın bombalayacak bir tabloyla yan yana getirilemez.

Bütün bu tabloyu oluşturan şey; 1967 sınırlarına dayanan iki devletli çözümün olmamasıdır. Gelinen nokta, çok daha vahim olayların ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

"İnsanlığın vicdanına aykırıdır"

Gazze’ye su ve elektriğin kesilmesi insanlığın vicdanına aykırıdır. Bunun meşru görülmesi kabul edilemez.

Terörle mücadele

Terörle mücadele devam ediyor. Tamamen meşru haklar temelinde bunu gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları dünyanın en yüksek meşruiyete sahip operasyonlarıdır.

Karabağ sorunu

Azerbaycan'ın soykırım yaptığına dair bir propaganda yapılmaya çalışıldı. Bu bir yalandı. Herhangi bir şekilde soykırım yok. BM, bu iddiaları araştırmak için oraya çıktı. Raporlarda Ermeni sivillerine yönelik bir şiddet ya da soykırım gibisinden adlandırılabilecek faaliyetlere rastlamadıklarını söylediler.