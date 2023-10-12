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HABER /  POLİTİKA

Doğu Perinçek Filistin'e her türlü desteğin verilmesini istedi

Doğu Perinçek Filistin'e her türlü desteğin verilmesini istedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Vatanını silahla kurtarmak Filistin halkının meşru hakkıdır." ifadesini kullandı.

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Perinçek, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Filistin'e destek konusunda dünyaya örnek olması gerektiğini belirtti.

İsrail'e yaptırım uygulanmasını da isteyen Perinçek, şunları kaydetti:

"İsrail ile yaptırımlardan başlayarak Filistin direnişine her alanda, silah kullanmak dahil, yardım ve dayanışmaya uzanan uygulamalarda Türkiye örnek olmalı. Vatanını silahla kurtarmak Filistin halkının meşru hakkıdır. Onun zamanlama ve taktiklerini yine en iyi Filistin yönetimleri bilir. Bütün gelişen dünyaya, bağımsızlık isteyen devletlere düşen de Filistin halkının bu direnişini var gücüyle desteklemektir."

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