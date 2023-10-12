ABD'de TÜFE eylülde beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de TÜFE eylül ayında yüzde 0,4'le beklentilerin üzerinde arttı. Beklenti artışın yüzde 0,3 olması yönündeydi. Yıllık TÜFE yüzde 3,7'le sabit kaldı.

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Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı.

ABD'de TÜFE eylül ayında yüzde 0,4'le beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Beklenti artışın yüzde 0,3 olması yönündeydi.

Yıllık bazda TÜFE yüzde 3,7 artarak sabit kaldı. TÜFE'nin yüzde 3,6 artması bekleniyordu.

Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda tutulduğu çekirdek enflasyon eylülde beklentilere paralel yüzde 3,1 arttı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 4,1'le beklentilerle aynı artışı kaydetti.

Eylülde barınma fiyatlarında yaşanan artış, enflasyondaki aylık yükselişte en etkili kalem olurken, benzin fiyatlarındaki artış da enflasyona önemli katkı yaptı.

Barınma endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 7,2 yükseldi. Aynı dönemde enerji endeksi, aylık yüzde 1,5 artarken, yıllık yüzde 0,5 azaldı.

Gıda endeksi de bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,7'lik artış kaydetti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.