Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yalnızca, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti" ifadeleri kullanıldı.
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmeye dair, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti" ifadelerine yer verildi.