Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: ABD, ne işin var senin İsrail'de?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İsrail'e destek amacıyla Akdeniz'e uçak gemisi göndermesine tepki göstererek, "ABD uçak gemisi gönderiyor. Amerika nere, İsrail-Filistin nere? Ne işin var senin orada." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Öte yandan Erdoğan, Gazze'de su ve gıdanın olmadığını belirterek, "Bunlar İnsan Hakları evrensel Beyannamesine ters. Nerede batı. Aldıkları tedbir yok" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Kuruluşundan bugüne kadar TÜGVA faaliyetlerinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Vakfımız 81 ildeki temsilcilikleriyle 340 bini aşkın üye sayısıyla, yurtları ve gençlik merkezleriyle ülkemizin gurur abidesi kuruluşlarından biridir. TÜGVA'nın kamplarıyla, kültür sanat ve spor faaliyetleriyle hizmetlerini takdirle karşılıyorum. Bir dönem sadece ülkemizin sınırlarında faaliyet yürüten kuruluşlarımız artık hudutlarımızın ötesinde faaliyet gösteriyor. Yurtdışı ziyaretlerimizde TÜGVA'lı gençlerimizle buluşma fırsatı buluyoruz.

Türkiye Yüzyılı inşası için verdiğimiz mücadelede daha da güçleniyor. Sizlerin ufku karşısında bizim de vizyonumuz genişliyor. Sizi bizim iftihar kaynağımız birilerinin korkusu haline getiren bu özelliklerinizdir. Dağdaki teröristlere, 'Yere izmarit atmıyorlar' diyerek çiçek çocuk muamelesi yapan paçavraların sizi lekelemeye çalışmasının sebebi budur. Varsın onlar sizin çalışmalarınızdan rahatsızlık duysun. Biz sizlere destek olmaya devam edeceğiz.

"Ne 6'li masa, ne 16'li masa, ne 1600'lü masa tuttu"

TÜGVA'lı kardeşlerimizle geçen sene gençlik buluşmasında birlikte olmuştur. 25 bini aşkın gencin bir araya geldiği o muhteşem etkinlikteki kardeşlik ruhunu hala hatırlıyoruz. Unutmayın o buluşmamızdaki kavmimize uygun şekilde seçim sürecini başarıyla tamamladık. En kritik seçimlerden seçimleri tam demokrasi şöleni içinde rekor katılım oranlarıyla istisnai atmosferde gerçekleştirdik. Sayısız ithama maruz kaldık. Daha önce görmediğimiz kirli pazarlıklara şahit olduk. 6'lı masa dediler, gerekirse 16'lı masa dediler. Ne oldu? Ne 6'lı masa, ne 16'lı masa, ne 1600'lü masa tuttu. Parlamentoda bu masadan bir kişi var mı? Nerede bunlar, yok oldular. Ama millet var. Terör örgütlerinin alenen siyasete müdahale ettiği senaryolarla karşılaştık. Bizlere destek veren gençlerimize teşekkür ediyorum. Siz bize sandıkta sahip çıktığınız, biz de hizmet etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki 5 seneyi ustalık dönemimiz olarak görüyoruz. Ulaşımdan savunmaya, eğitimden gençliğe her alanda ülkemizin eksiklerini büyük ölçüde tamamlamıştık. Şimdi bunu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir safhaya taşıyoruz. Kabinemizi bu vizyona göre oluşturduk.

Amerika'ya uçak gemisi tepkisi: Ne işin var senin orada?

Bölgemiz son günlerde sıkıntılı günler geçiriyor. Rusya Ukrayna savaşı 595.gününü geride bıraktı. İki komşumuz arasında çatışmalar sürüyor. Suriye'deki kardeşlerimiz 12 yıldır sukünete hasret şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Diğer komşumuz Irak, ABD işgalinden beri gerilimlerden kendini kurtaramadı. Birçok kardeş coğrafyada istikrarsızlık hakim. Türkiye olarak bizlerde doğrudan etkileniyoruz. Kim olursa olsun mazluma sahip çıkmayı kanın gözyaşının ve katliamların önüne geçmeyi yani diklenmeden dik durmayı öncelikli vazifemiz olarak görüyoruz. İsrail-Filistin geriliminde tavrımız bu yöndedir. 3 gündür liderlerle görüşüyorum. Çocuk kadın vs. Gazze'de şu an su ve gıda yok. Bunlar İnsan Hakları evrensel Beyannamesine ters. Nerede batı. Aldıkları tedbir yok. ABD uçak gemisi gönderiyor. Bay Amerika, Amerika nere, İsrail-Filistin nere? Ne işin var senin orada. Amerika gibi ülkeye barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle körükle gitmek mi yakışır?

"Türkiye'nin Siha'sını nasıl düşürürsün ya?"

Türkiye'ye ait Suriye'de SİHA'yı düşürecek kadar ferasetini kaybeden bir anlayış var. NATO'da beraber değil miyiz? Türkiye'nin SİHA'sını nasıl düşürürsün ya? 'Görmedim farkında değildim.' Bunu nasıl söylersin. Biz kriz ilk patlak verdiğinde tarafları itidale çağırdık. 13 liderle telefon görüşmem oldu. Dışişleri bakanımız bir taraftan MİT başkanımız bir taraftan görüşmeler devam ediyor. Mısır'ın Refah Kapısını bombaladılar. İnsani yardım noktasında adım atalım dedik, orayı da bombaladılar. Sisi ile de görüştük. Muhammed Bin Zayed ile görüştük. Katar Emiri ile görüştük. Hamaset peşine düşmeden, bu ateşi bir an önce söndürme derdin olduk. Orantısız şiddetin daha fazla şiddete acıya sebep olacağını söylüyoruz. Gazzeli kardeşlerime yönelik katliam derecesinde saldırıların hiçbir izahı olamaz. Sene 1947 sene 2023. Sürekli İsrail buraları işgal ederek, ufacık yere Filistin'i mahkum etti. Örgütlerden farklı olarak devletler savaş hukukuna riayet etmekle mükelleftir. Bunun giderek kaybolduğunu görüyoruz. Filistin halkına yönelik insani yardımları durdurarak ne yapmak istiyorsun. Bölgede söz ve etki sahibi aktörleri gerilimi düşürmek için çaba harcamaya çağırıyoruz. Gazzeli kardeşlerimize malzeme ulaştırmak için çabalarımızı yoğunlaştırdık.