Filistinli yetkili Gazze Şeridi'ndeki su oranının yaklaşık yüzde 90 azaldığını söyledi

Gazze Belediyesi Basın Müdürü Hüsni Muhenna, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle bölgedeki su oranının "yaklaşık yüzde 90" azaldığını belirtti.

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Muhenna, su sıkıntısı nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan felakete karşı uyardı.

"Gazze'deki hayati öneme sahip altyapının hedef alınmasının, bölge sakinlerinin yaşam koşullarının kötüleşmesine katkı sağladığını" kaydeden Muhenna, İsrail'in birçok su kuyusunu, arıtma tesisini ve işgal altındaki bölgelerden uzanan su hatlarını kestiğini söyledi.

"Elektrik kesintisi ve yakıt eksikliğinin halka su sağlanmasını engellediğini" aktaran Muhenna, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail içindeki su hattının ve deniz suyunu arıtma tesisinin durdurulması, elektrik ve yakıt sıkıntıları nedeniyle su kuyularının çalıştırılamaması ve bombalanması dolayısıyla bölgedeki suyun oranı yaklaşık yüzde 90 azaldı."

Muhenna, uluslararası topluma "savaş nedeniyle felaket koşulları yaşayan Gazze Şeridi'ne karşı sorumluluklarını yerine getirme" çağrısında bulundu.

Filistinli Müfid Hasan ise, "bugüne kadarki en şiddetli kuşatmayla karşı karşıya olduklarını" belirterek, "dünyayı acilen harekete geçmeye ve Gazze halkının yanında olmaya" çağırdı.

Ayrıca içme suyu ve evsel kullanım suyunda büyük bir kriz yaşandığını dile getiren Hasan, "Gazze'ye karşı başlatılan saldırıların ikinci gününden itibaren elektrik ve suyun tamamen kesildiğine" dikkati çekti.