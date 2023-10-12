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Özgür Özel'den İBB Başkanı İmamoğlu'na ziyaret

Özgür Özel'den İBB Başkanı İmamoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Saraçhane'deki binasında yapılan ziyaret nedeniyle Özgür Özel'e teşekkür etti.

Özel ile daha önce de fikir paylaşımında bulunduklarını belirten İmamoğlu,

Sayın Başkanımız, istişare halinde olduğumuz, fikirlerimizi paylaştığımız ve birbirimizi beslediğimiz, güçlendirdiğimiz, özellikle genel seçim sonrasında yoğun bir temas yaşadığımız yol arkadaşımız. dedi.

Özgür Özel: "Yolda gelirken dilek tuttum"

Özgür Özel ise CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladığından bu yana çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

Yolda gelirken dilek tuttuğunu aktaran Özel,

Saraçhaneye doğru yaklaşırken '1 Nisan günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis çoğunluğunu sağlamış, bugüne kadar elini kolunu bağlayan bütün engellerden kurtulmuş, İstanbul'u büyük bir farkla kazanmış Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin genel başkanı olarak bir kahvesini içmeyi dilek olarak tuttuk' diye konuştu.

"İstanbul İttifakı'nın içinde aslında hala Millet İttifakı da var"

İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerde yaşanabilecek ittifaklara ilişkin soruyu şöyle cevaplandırdı:

İstanbul İttifakı' mottosunu İstanbul’da çalıştırmıştık ve bundan hiç vazgeçmemiştik. Bugün İstanbul İttifakı'nın içinde aslında hala Millet İttifakı da var. İyi Parti de var ya da İyi Parti'ye o verenler de var. Siyasi partilerin kendi iç mekanizmalarını nasıl işleteceği yönünde verdiği kararlara benim buradan yorum yapmam asla yakışmaz ama son ana kadar her türlü ittifak kurulabilir inancımı tekrar dile getiriyorum.

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