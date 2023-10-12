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Ayşenur Arslan Mert Armağan’a neden “hayvan” dedi?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, sokak röportajları ile tanınan Mert Armağan’ı canlı yayınına konuk olarak aldı. Mert Armağan, Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın kendisine hakaret ettiği konuyu anlattı.

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Mert Armağan iktidar tarafından fonlanıyor mu? Aldığı ücretleri hangi depoda biriktiriyor? Esasında cebinde kaç kuruş para olduğu merak konusu! Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde ettiği duayla köşeyi dönen Armağan mesleğine başladığı anları ve anılarını paylaştı. 

Hadi Özışık'ın canlı yayın konu sokak Muhabiri Mert Armağan... Bizim mahalle medyada ne kadar güçlü? İktidara yakın ve iktidarı destekleyen sosyal medya platformlarında konuşanlar bir hayli çok ama nitelik bakımından yeterliler mi etki alanları ne kadar tartışılır... Muhalefet ve medyası bu konuda nasıl güçlü kalabiliyor ve birbirlerine nasıl destek oluyorlar?

Biliyorsunuz "Erdoğan düşmanlığı" yüzünden delirenler güruhu var. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Gazeteci Can Ataklı, Fatih Portakal gibi isimler nasıl bu hale geldiler? Delirmelerine sebep Erdoğan düşmanlığı mı, yoksa 22 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında hiçbir saçımı kazanamayan adayları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mu?

Enerjisi, heyecanı ve tüm samimiyetiyle sokağın sesini ekranlara taşıyan isim Mert Armağan canlı yayında Hadi Özışık'ın sorularının cevapladı.

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