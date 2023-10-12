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Milli Takım Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti

Milli Takım Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında Hırvatistan'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

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AMilli Takımımız, UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında Hırvatistan ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılarımız, karşılaşmayı Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Barış Alper Yılmaz, Livakovic'i mağlup etti

Osijek şehrindeki Opus Arena'daki karşılaşmanın 30. dakikasında Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Barış Alper, kalesini terk eden Livakovic'in üzerinden topu ağlara gönderdi.

Letonya ve Galler maçlarıyla bitireceğiz

Türkiye, pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Letonya ile karşılaşacak. Milliler grubun son maçında ise 21 Kasım'da deplasmanda Galler ile mücadele edecek.

A Milli Takım'ın grubunda son durum:

1 - Türkiye 6 maç 13 puan
2 - Hırvatistan 5 maç 10 puan
3 - Ermenistan 6 maç 7 puan
4 - Galler 5 maç 7 puan
5 - Letonya 6 maç 3 puan

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