ABD Savunma Bakanı Austin: İsrail'e desteğimiz çok sağlam

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğunu ve ABD'nin ülkeye askeri desteğinin ön koşulsuz süreceğini belirtti.

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Austin, Brüksel'deki karargahta düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail-Filistin çatışmasına değinen Austin, "İsrail'e desteğimiz çok sağlam." dedi.

ABD'nin İsrail'e mühimmat ve "demir kubbe" hava savunma sistemi dahil, ihtiyacı olan şeyleri sağlamak için aciliyetle çalıştığını ifade eden Austin, ülkesinin hem Ukrayna'yı hem İsrail'i aynı zamanda destekleyebileceğinin altını çizdi.

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Austin, ülkesinin, İsrail'e sağlayacağı yardımlar için herhangi bir şart koşup koşmadığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bu ekipmanı sağlamak için herhangi bir şart koşmadık. Bu profesyonel bir ordu. Doğru şeyleri yapacaklarını umuyor ve bekliyoruz. Operasyonlarını nasıl tanımlayacaklarını onlara bırakacağız. Tekrar ediyorum; farklı bir şey yapacaklarını düşünmek için hiçbir sebebimiz yok."

Austin, Brüksel'deki karargahta düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail-Filistin çatışmasına değinen Austin, "İsrail'e desteğimiz çok sağlam." dedi.

ABD'nin İsrail'e mühimmat ve "demir kubbe" hava savunma sistemi dahil, ihtiyacı olan şeyleri sağlamak için aciliyetle çalıştığını ifade eden Austin, ülkesinin hem Ukrayna'yı hem İsrail'i aynı zamanda destekleyebileceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Batı?



Austin, ülkesinin, İsrail'e sağlayacağı yardımlar için herhangi bir şart koşup koşmadığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bu ekipmanı sağlamak için herhangi bir şart koşmadık. Bu profesyonel bir ordu. Doğru şeyleri yapacaklarını umuyor ve bekliyoruz. Operasyonlarını nasıl tanımlayacaklarını onlara bırakacağız. Tekrar ediyorum; farklı bir şey yapacaklarını düşünmek için hiçbir sebebimiz yok."