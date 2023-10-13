Netanyahu: Holokost'tan bu güne yaşadığımız en kötü gün

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların, Yahudiler için Holokost'tan bu yana yaşanan en kötü gün olduğunu açıkladı.

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İsrail ile Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları arasındaki çatışmalar sürerken İsrail tarafından açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, acil durum hükümetine güvenoyu verilmesi öncesi Mecliste bir konuşma yaptı.

"Savaşın bitmesi için Hamas yok edilmeli"

Yaşanan çatışmaların, İsrail için verilen bir savaş olduğunu ifade eden Netanyahu, "bu savaşın, tek bir şekilde bitebileceğini, onun da tam zafer ve Hamas'ın yok edilmesi" olduğunu söyledi.

Netanyahu, "Hamas, DEAŞ'tır. 11 Eylül olayları sonrası DEAŞ ve El Kaide'yle şok yaşayan dünya Hamas'ı kınamalı ve ona yaptırım uygulamalıdır." ifadesini kullandı.

"7 Ekim, Holokost'tan bu yana yaşadığımız en kötü gün"

İsrail Başbakanı, "7 Ekim, Holokost'tan bu yana halkların tarihinde kara bir gün ve Yahudi halkının yaşadığı en kötü gün olarak kalacak." dedi.