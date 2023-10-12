Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidecek

Yarın Mısır'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin-İsrail savaşında son durumu değerlendirerek, bölgede barışın sağlanması için görüşmeler gerçekleştirecek.

Abone ol

Dünya, Filistin ve İsrail arasındaki savaşa odaklandı. 7 Ekim günü Hamas güçleri tarafından İsrail'e karşı başlatılan operasyon, karşı tarafın da atağı ile savaş haline büründü.

İki ülke de ağır kayıplar verirken, Orta Doğu kan gölüne dönmüş durumda.

İsrail-Filistin savaşında birçok ülke taraf belirtirken, Türkiye her zaman olduğu gibi barıştan yana olduğunu vurguladı.

Ölü sayısının her geçen dakika arttığı çatışmaların sona ermesi için Türkiye yine devreye girdi.

Barış için başlayan diplomasi görüşmeleri devam ediyor.

Hakan Fidan yarın Mısır'a gidiyor

Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın Mısır'a gideceği duyuruldu.

Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’nin davetine icabetle 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da görüşmelerini sürdürüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgede ve dünyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunun temelli çözümü için Filistin'e verilen sözlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi.