İsrail Enformasyon Bakanı istifa etti

İsrail-Hamas arasında çatışmalar sürerken kritik bir istifa kararı geldi. İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel görevini bıraktığını duyurdu.

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İsrail'de Enformasyon Bakanı Galit Distel Atbaryan, bakanlığın görevlerinin kısıtlandığı ve boşuna para harcanmaması gerektiğini ifade ederek görevinden istifa etti. Distel, bakanlığın bütçesinin savaşta kullanılması gerektiğini söyledi.

"BAKANLIĞIN BÜTÇESİ SAVAŞTA KULLANILSIN"

Gelişmeyi X hesabından duyuran Bakan Distel, kendi bakanlığının görevini yapan başka bakanlıklar olduğunu ve bu sebeple bakanlığın boşuna bütçeden pay aldığını söyledi. Distel, bakanlığın bütçesinin savaşta kullanılması gerektiğini de sözlerine ekledi.