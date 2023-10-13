Hamas: Kassam Tugayları çocukları öldürdü iddiasından vazgeçilmesi İsrail'in yalanını ortaya koyuyor

Hamas, uluslararası gazetelerin "İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın çocukları öldürdüğü" yönündeki iddialarından vazgeçmesinin İsrail anlatısının sahte ve yalan olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

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Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, gazetelerin "Kassam Tugayları'nın İsrail'de çocukları öldürdüğü, kafalarını kestiği ve sivilleri hedef aldığı" yönündeki iddiaları ve sonrasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kassam Tugayları'nın çocukları öldürmesi ve kadınlara saldırması hikayesinin geri çekilmesiyle ilgili Washington Post ve Los Angeles Times'ta çıkan haberleri takip ettiklerini belirten Rişk, İsrail'in Kassam Tugayları’nın işlediğini ileri sürdüğü zulümlerle ilgili anlattıklarının sahte ve yalan olduğunu tüm dünyanın öğreneceğini ifade etti.

Somut delil sunamadılar

Batı medyasına çarpıtılmış sahte bilgi ve materyalleri doğrulamaları çağrısında bulunan Rişk. söz konusu iddiaların hiçbirinin kanıtlanmadığını ve bu iddiaları destekleyecek somut delillerin de sunulmadığını vurguladı.

Gazze'den 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlatılan saldırı sırasında Kassam Tugayları'nın "çok sayıda İsrailli bebeğin başını kestiği" iddiaları ortaya atılmıştı.

İsrail ordu sözcüsü 'teyit yok' dedi

AA muhabiri, konuyla ilgili İsrail Ordu Sözcülüğüne telefonla ulaşarak, "Hamas'ın saldırısının ardından İsrail tarafında bu saldırıyı gerçekleştirenler tarafından başları kesilen bebeklerin bulunduğu yönünde haberler çıktı? Bunu doğrulayabilir misiniz ya da bu konuda bilgi verebilir misiniz?” sorusunu yöneltmişti.

Sözcülük, "Haberleri gördük ama elimizde bir detay, bunlara dair bir teyit yok." yanıtını vermişti.

Hamas da iddiaları yalanlamıştı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de çocukların öldürüldüğüne dair Batı'daki bazı medya organlarında yer alan iddiaların tümüyle asılsız olduğu belirtilmişti.

Söz konusu iddiaların "Filistin halkına ve direnişine iftira atmak üzere İsrail'in uydurduğu hikayelerden ibaret olduğuna" işaret edilen açıklamada, "Bu iftiraların sonuncusu da çocukların kesilerek öldürüldüğü ve sivillerin hedef alındığı oldu." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.