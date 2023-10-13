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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine yerel seçim talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine yerel seçim talimatı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gruplar halinde milletvekilleriyle görüşüyor. Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerine “Yerel seçimler için herkes bölgesinde çalışsın” talimatı verdiği öğrenildi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimler için önceki gün ve dün partisinin genel merkezinde bir grup milletvekiliyle görüştü. Kılıçdaroğlu’nun görüşmelerde milletvekillerine “Herkes kendi bölgesinde çalışsın. Artık hazırlıklar başlasın. Hangi bölgelerde kimlerle seçime gidilebilir, bunları çalışmaya başlayalım” dediği öğrenildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kılıçdaroğlu ilerleyen günlerde gruplar halinde milletvekilleriyle yerel seçim hazırlıkları için görüşmeye devam edecek. Bu sırada Kılıçdaroğlu’yla görüşen vekiller seçim bölgelerine dönerek saha çalışmaları yapacak. Vekillerin yaptığı çalışmalarda “bölgeye uygun, sevilen bir adayın” belirlenmesine de dikkat edilecek. Sonunda vekiller, bölgelerinde yaptıkları çalışmaları bir rapor haline getirerek Kılıçdaroğlu’na sunacak. Partinin aday belirleme sürecinden yerel seçimde yapılacak kampanyaya kadar da bu raporlardan ve önerilerden faydalanılacak. Toplantılara katılan vekillerin aktardığına göre CHP elindeki belediyeleri korumak dışında ilk olarak özellikle az farkla kaybettiği belediyelere odaklanacak. Ayrıca, partinin tek milletvekili çıkardığı illere de yoğunlaşılacak. 

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