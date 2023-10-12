Çatışmanın 6. günü! İsrail Gazze Şeridi'nde onlarca konutu yerle bir etti
Anadolu Ajansı
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İsrail savaş uçakları üst üste 6. günde Gazze Şeridi'nde onlarca konutu enkaza çevirdi. İsrail saldırılarının çok sayıda Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu bildirildi. İşte bölgeden gelen son görüntüler...
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef aldı. Saldırılarda onlarca konut yerle bir oldu.
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Gazze'nin batısındaki Eş-Şifa Hastanesinden, AA muhabirine yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının onlarca Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu ifade edildi.
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Saldırılarda ölen ve yaralananların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu aktarılan açıklamada, İsrail'in, Filistinlilerin evlerini bombalayarak "katliam yaptığı" kaydedildi.
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İşte son durum...
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