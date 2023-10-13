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İstanbul'da motosikletli kapkaççılar yolda yürüyen kadının çantasını çaldı!

İstanbul'da motosikletli kapkaççılar yolda yürüyen kadının çantasını çaldı!

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ'nde yolda yürüyen kadının çantasını çalan motosikletli kapkaççılar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli iki şahıs, arkadaşıyla beraber cadde üzerinde yürüyen kadının yanına yaklaşarak omuzundaki çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı.

Olayın şokuyla şaşkınlık yaşayan kadını yanındaki arkadaşı teselli ederken, motosikletli kapkaççılar bir anda gözden kayboldu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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