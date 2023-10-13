Meral Akşener "Zübeyde Analar ve Oğullar" filmini izledi: Hiç gitmeyecek gözümün önünden...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Zübeyde Analar ve Oğullar' filmine ilişkin, "İçimize dokunan kalbimize dokunan ve en önemlisi birebir 'Zübeyde Anne' yi yansıtan bir film yapmışlar, inanılmazdı çünkü benim annemden dinlediğim hatıralar var birebir aynı." dedi.

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"Zübeyde Analar ve Oğullar" filminin galası yapıldı. Nazım Hikmet Kültür Merkezinde düzenlenen galada, filmi izledikten sonra basın mensuplarına açıklama yapan Akşener, senaryodan çok etkilendiğini ve kendisini geçmiş yıllara götürdüğünü söyledi.

Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a zaman zaman haksızlık yapıldığına vurgu yapan Akşener, bu filmin kendisini acıya sevk ettiğini aktardı.

Akşener, kendisinin 15 yıl boyunca üniversitede öğrencilerine Cumhuriyet tarihini anlattığını ifade ederek, babasının amcasının Gazi Mustafa Kemal ile arkadaş olması nedeni ile onlardan birçok hikaye dinlediğini belirtti.

Akşener konuşurken duygusal anlar yaşayarak, "İçimize dokunan kalbimize dokunan ve en önemlisi birebir 'Zübeyde Anne'yi yansıtan bir film yapmışlar, inanılmazdı çünkü benim annemden dinlediğim hatıralar var birebir aynı." dedi.

"Göçlerin tamamını kadınlar yapmıştır bu ülkede"

Filmi özellikle kadın ve çocukların mutlaka izlemesini isteyen Akşener, Zübeyde Hanım'ın hasta yatağında yattığı odanın kendisini geçmiş yıllara götürdüğüne vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Hele o oda. hastalandığındaki o oda, yetimlerle olan ilişkileri ve İslami inancı, temiz saf Müslümanlığı, Allah'a olan teslimiyetini birebir yansıtmışlar. Beni çok uzaklara götürdü bu film, bütün milletimizden ricamızdır, bu filmi özellikle kadınlarımız gençlerimiz ne olur Allah aşkına seyretsinler. Hem o Türk kadının. Bütün o göçleri hep kadınlar yapmıştır, hem Kafkasya'dan hem Balkanlardan gelen göçlerin tamamını kadınlar yapmıştır bu ülkede. Göç kavramını vermişler, muhteşemdi ve en önemlisi biz kadınlar hepimiz aynıyız onu hatırladık biz çocuklarımız için her bir zorluğa katlanır yeter ki onlar mutlu olsun diye."

Akşener filmden en çok etkilendiği sahnenin Zübeyde Hanım'ın sabah namazı kıldığı esnada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün odaya girdiği bölüm olduğunu ifade ederek, "O hasta yatağında yatarken sabah namazı kılarken görmesi hiç gitmeyecek gözümün önünden. Çünkü onları dinlerdim, çünkü her gittiğinde Fetih suresi okurmuş her savaşa gittiğinde ya Fettah çekermiş 'İnna fetahna leke fethan mübina' çekermiş. Bunlar benim ailemden dinlediklerim, çok şey hatırladım." dedi.