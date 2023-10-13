Talat Atilla'nın iddiası: Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'na ne evet dedi ne hayır

CHP'li başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu'na destek ziyaretinde bulunmaya hazırlanıyor. TurkTime yazarı Talat Atilla, 10 büyükşehir belediye başkanının olumlu cevap verdiğini sadece bir ismin sessiz kaldığını belirtti.

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TurkTime yazarı Talat Atilla, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanlarının pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek destek vermeye karar verdiklerini yazdı. Atilla, 10 Büyükşehir Belediye Başkanının 'tamam' dediğini sadece bir ismin yorum yapmadığını o ismin de İBB Başkanı İmamoğlu olduğunu iddia etti. Atilla'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na ne evet ne hayır dedi!

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ilginç bir şekilde her geçen gün damla damla kan kaybediyor.

İlginç diyorum. Çünkü bir ara seçim yenilgisine rağmen inisiyatifi eline almıştı ama o inisiyatif gram gram elinden gidiyor.

Bu süreci Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarına nazaran İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un daha iyi yönetmesine bağlamak mümkün.

İstanbul İl Kongresi’nden sonra sesi cılız çıkan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na bir doping havası gelmiş gibi.

Kılıçdaroğlu bu pasif duruşuna devam ederse, kartopu çığ olup, kendisi de altında kalabilir.

Gelelim son duruma...

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanları bu pazartesi saat 11:00'de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek destek vermeye karar verdiler.

10 Büyükşehir Belediye Başkanı tamam derken, sadece bir tanesi yorum yapmadı!

Ekrem İmamoğlu...

Bu arada bir ara İmamoğlu ile sıkı fıkı olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Gelen gelsin, gelmeyen kendisi bilir!" sözlerini işitince şaşırdım.

Bu siyasette köprülerin altından ne çabuk sular- seller geçiyor!

Yoksa sözü John Morley'ın

"Siyasetle ahlâkı ayıranlar,ikisinden de bir şey anlamamışlar demektir." sözleriyle mi bitirsem!

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