Yeni Opel Corsa 880 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı

Opel’in, Türkiye ve daha birçok ülkede en çok satılan B segmentindeki modeli Corsa, yenilenen yüzüyle Türkiye’de satışa sunuldu.

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Opel açıklamasına göre, Opel’in 1982’den bu yana aralıksız ürettiği modeli Corsa, yeni tasarımı ve donanım özellikleriyle ekim ayı itibarıyla Türkiye pazarında 880 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Yeni Corsa’nın giriş seviyesini, 1.2 lt, 75 HP’lik 5 ileri manuel şanzımanlı Edition donanım versiyonu temsil ediyor. Aynı donanım paketi, 1.2 lt 100 HP’lik 8 ileri otomatik şanzımanla da tercih edilebiliyor.

Yeni Corsa’da 1.2 lt 100 HP’lik motor ve 8 ileri otomatik şanzıman GS donanımıyla da tercih edilebiliyor. Yeni Corsa, serinin en kapsamlı ekipman seviyesinin yer aldığı Ultimate donanımda, 1.2 lt, 130 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman ile sunuluyor.

Türkiye’de 2023’ün ilk 9 aylık döneminde, B-HB segmentinde ithal araçlarda lider konumda yer alarak büyük bir başarıya imza atan Opel Corsa, yenilenen Opel Vizör marka yüzü ve arka tasarımıyla, markanın karakteristik ön ve arka cephesini yeni döneme uyarlıyor.

Opel Corsa’nın tamamen dijital kokpitiyle zenginleşen iç görünümü, Qualcomm Technologies’in Snapdragon Kokpit Platformu’na dayanıyor ve 10 inç’e kadar büyük renkli dokunmatik ekrana kavuşuyor.

Edition, GS ve Ultimate donanım seviyelerinde tercih edilebilen yeni Opel Corsa, 6 farklı renk ve versiyonlara göre 4 farklı alaşım jant ile yollara çıkıyor.

Yeni Corsa Elektrik online siparişe açıldı

Yeni Opel Corsa’nın benzinli motorlarına ek olarak yeni Corsa Elektrik de GS donanımı ile 1 milyon 175 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 100 kW/136 HP ile WLTP’ye göre 354 km’ye kadar menzile ulaşabilen yeni Opel Corsa Elektrik, anlık 260 Nm tork ile sadece yüksek verimlilik seviyesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sürücüsüne her an üstün sürüş keyfi yaşatıyor.



Yeni Corsa Elektrik, hızlı şarj cihazı ile yüzde 20’den yüzde 80’e sadece 25 dakikada şarj oluyor ve bu yönüyle kullanıcılarına kullanım kolaylığı da sağlıyor.