Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 9 ayda 2022'yi geçti

Türkiye'nin yılın 9 ayında gerçekleştirdiği otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 1,5 milyar doları aştı.

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AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 66,78 arttı.

Geçen yılın ilk 9 ayında 918 milyon 949 bin dolar olan dış satım, bu senenin aynı döneminde 1 milyar 532 milyon 695 bin dolara yükseldi.

Sektör temsilcilerinin 9 aydaki ihracatı, geçen yılın tamamında yapılan 1 milyar 469 milyon 272 bin dolarlık dış satımın üzerine çıktı.

Bu süreçte 75 ülkeye araç gönderen Türkiye, en fazla dış satımı Fransa, Almanya ve İtalya'ya gerçekleştirdi.

Fransa'ya ihracat geçen yılın 9 ayına göre yüzde 45'in üzerinde artarak 226 milyon 939 bin dolardan 330 milyon 427 bin dolara yükseldi.

Sektörün en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke Almanya oldu. Almanya'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 107'nin üzerinde artışla 91 milyon 283 bin dolardan 189 milyon 726 bin dolara ulaştı.

Geçen yıl 66 milyon 909 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihraç edilen İtalya'ya yapılan dış satım ise yüzde 147,5'lik artışla 165 milyon 633 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Irak ve Yeni Zelanda'ya ihracatta ciddi artışlar yaşandı

Sektör temsilcilerinin listenin 4'üncü sırasındaki İspanya'ya yaptığı ihracatta da ciddi oranda artış görüldü. Bu ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs dış satımı, ocak-eylülde geçen senenin aynı aylarına kıyasla yüzde 364'ün üzerinde artışla 24 milyon 53 bin dolardan 111 milyon 778 bin dolara yükseldi.

En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke arasında bulunan Birleşik Krallık'a 84 milyon 542 bin, Romanya'ya 77 milyon 57 bin, Polonya'ya 63 milyon 662 bin, İsrail'e 60 milyon 657 bin, ABD'ye 50 milyon 815 bin ve Macaristan'a 48 milyon 115 bin dolarlık araç satıldı.

Sektörün ihracatını ciddi oranda artırdığı ülkelerin arasında bulunan Litvanya'ya dış satım, yüzde 1271'in üzerinde artışla 2 milyon 435 bin dolardan 33 milyon 400 bin dolara geldi.

Geçen yılın aynı döneminde 166 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihraç edilen Yeni Zelanda'ya dış satım yüzde 2 bin 904 artarak 5 milyon 12 bin dolar olarak kayıtlarda yer aldı.

Irak'a ihracat da yüzde 2 bin 836 artışla 148 bin dolardan 4 milyon 369 bin dolara geldi.