BIST 8.150
DOLAR 27,80
EURO 29,37
ALTIN 1.684,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı!

Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı!

Şanlıurfa’da jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 5 silah ve bin 160 mermi ile 120 tüfek fişeği ele geçirildi.

Abone ol

Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik Hilvan ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda İ.A., M.A., S.A., İ.H.A. ve A.H. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, bin 600 adet tabanca mermisi ve 120 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni Opel Corsa 880 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı
Yeni Opel Corsa 880 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı
İran'dan kritik açıklama: İsrail'e karşı yeni cephe açılabilir
İran'dan kritik açıklama: İsrail'e karşı yeni cephe açılabilir
Kocaeli'de muhtar kanlar içinde kaldı! Ona bunu bakın kim yaptı
Kocaeli'de muhtar kanlar içinde kaldı! Ona bunu bakın kim yaptı
Kulisler hareketlendi! İmamoğlu'na yakın kurmaylar 'kesinlikle' diyerek açıkladı
Kulisler hareketlendi! İmamoğlu'na yakın kurmaylar 'kesinlikle' diyerek açıkladı
İTO Başkanı Avdagiç’ten 750 bin işletmeye indirim çağrısı
İTO Başkanı Avdagiç’ten 750 bin işletmeye indirim çağrısı
Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
AYM'den maaş zammı iptali! Eşitlik ilkesine aykırı bulundu
AYM'den maaş zammı iptali! Eşitlik ilkesine aykırı bulundu
Torundan dede ve babaanneye öldüresiye dayak
Torundan dede ve babaanneye öldüresiye dayak
Eris varyantı için maske ve izolasyon uyarısı!
Eris varyantı için maske ve izolasyon uyarısı!
Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan Volkan Demirel açıklaması
Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan Volkan Demirel açıklaması
Alman devlet kanalına çalışan Türk gazetecinin iddiasına MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den tepki: İspat etmezsen alçaksın
Alman devlet kanalına çalışan Türk gazetecinin iddiasına MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den tepki: İspat etmezsen alçaksın
Marmara Adası açıklarında iki gemi çarpıştı!
Marmara Adası açıklarında iki gemi çarpıştı!