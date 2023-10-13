Türkiye'den Gazze'ye insani yardım: Uçak Mısır'a vardı

İsrail ve Hamas arasındaki savaşın yedinci gününde binlerce sivil evlerini, yakınlarını kaybetmişken Türkiye'den de yardım gecikmedi. İsrail tarafından ablukaya alınan Gazze'ye Türkiye insani yardım gönderdi. Askeri uçakla ulaştırılan yardımlar Mısır'a ulaştı. Malzemeler Mısır'dan, Gazze'ye götürülecek. İlk etapta gıda ve acil sağlık malzemeleri bölgeye ulaştırılacak.Abone ol
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ağır abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insanî yardımların ulaştırılması için Mısır ile çalışma yürüttüklerini açıklarken Türkiye çağrıya ilk el uzatan ülke oldu.
Türkiye, İsrail'in ağır bombardımanı altında bulunan Gazze'ye insani yardım gönderdi. Uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı. Malzemeler Mısır'dan, Gazze'ye karayoluyla götürülecek.