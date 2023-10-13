BIST 8.150
DOLAR 27,80
EURO 29,37
ALTIN 1.684,22
HABER /  POLİTİKA

Bakan Mehmet Özhaseki: "Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mehmet Özhaseki: "Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız"

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde 100 bin köy evini çelikten yapacaklarını bildirdi.

Abone ol

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda ele alınan tavsiyeler doğrultusunda, deprem bölgesindeki köy evlerinin hafif çelikten yapılacağını kaydetti.

6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde, yapımını tamamlayıp teslim ettikleri ve yapımına başladıklarıyla toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceklerini belirten Özhaseki, "Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız. İleri yapı teknolojisi kullanarak hafif çelikten depreme dayanıklı inşa edeceğimiz 100 bin köy evimizin duyurusu, vatandaşlarımızın da yüzünü güldürdü. Onların memnuniyeti bizim de gururumuz oldu." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ev eşyası taşırken bir anda belediye çukuruna düştü!
Ev eşyası taşırken bir anda belediye çukuruna düştü!
Kuru kayısı ihracatından yılın 9 ayında 290 milyon dolar gelir elde edildi
Kuru kayısı ihracatından yılın 9 ayında 290 milyon dolar gelir elde edildi
Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 9 ayda 2022'yi geçti
Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 9 ayda 2022'yi geçti
Bakan İbrahim Yumaklı'dan 630 milyon liralık destek açıklaması: Üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz
Bakan İbrahim Yumaklı'dan 630 milyon liralık destek açıklaması: Üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz
Kütahya'da çocuk parkına ayı girdi!
Kütahya'da çocuk parkına ayı girdi!
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı!
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı!
Yeni Opel Corsa 880 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı
Yeni Opel Corsa 880 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı
İran'dan kritik açıklama: İsrail'e karşı yeni cephe açılabilir
İran'dan kritik açıklama: İsrail'e karşı yeni cephe açılabilir
Kocaeli'de muhtar kanlar içinde kaldı! Ona bunu bakın kim yaptı
Kocaeli'de muhtar kanlar içinde kaldı! Ona bunu bakın kim yaptı
Kulisler hareketlendi! İmamoğlu'na yakın kurmaylar 'kesinlikle' diyerek açıkladı
Kulisler hareketlendi! İmamoğlu'na yakın kurmaylar 'kesinlikle' diyerek açıkladı
İTO Başkanı Avdagiç’ten 750 bin işletmeye indirim çağrısı
İTO Başkanı Avdagiç’ten 750 bin işletmeye indirim çağrısı
Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde