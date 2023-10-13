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İstanbul'da bankada çalışan arkadaşını kredi çıkartamadı diye boynundan vurdu

İstanbul'da bankada çalışan arkadaşını kredi çıkartamadı diye boynundan vurdu

BEYOĞLU'nda bir şahıs 340 bin lira kredi borçlu olduğu bankanın çalışanı arkadaşını çağırdığı ofisinde yeni kredi çıkartamadı diye boynundan vurdu. Kurşun boğazında kalarak yaralanan adamın boynuna tampon yapan şahıs, onu 6 saat boyunca da rehin aldı. Şahsın taksiyle ofisten gönderdiği adam hastanede tedavi altına alınırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerin yakaladığı saldırgan ise tutuklandı.

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Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Hüseyinoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yazıcı ve fotokopi cihazlarının ticaretini yapan Remzi T. (47), bir süre önce Şişli’de bir bankadan 340 bin lira kredi çekti. Ancak Remzi T., bir süre sonra işlerinin kötü gitmesi nedeniyle bankaya olan borcunu ödeyemedi.

Bu sebeple Remzi T.’yi bankadan tanışıp arkadaş olduğu ve kredi işlerini halleden Cemil A. (46) aradı. Bankacının yapılandırma teklif ettiği Remzi T. onu ofisine davet etti. Bir süre sonra ofise gelen Cemil A. ile Remzi T. borcu yapılandırma hakkında konuşmaya başladı.

Kredi çıkartamadı diye boynundan vurdu

Ancak Cemil A. borcu yapılandırmayı başaramadı. O esnada Remzi T. bir yandan da alkol alırken, Cemil A.‘dan kendisine yeni kredi çıkartmasını istedi. Ancak bankacı Cemil A. hem borcu yapılandıramadı hem de yeni kredi çıkartamadı. Bu duruma sinirlenen Remzi T., sandalyede oturan Cemil A.‘nın arkasına sessizce geçerek silahla boynuna bir el ateş etti. Silahtan çıkan mermi Cemil A.’nın boynundan girerek boğazına saplandı. Olayın ardından yaralanan Cemil A.’nın boynuna tampon yapan Remzi T. onu 6 saat boyunca ofisten çıkartmadı. Bu sırada iç kanama geçiren adamın kötüleştiğini gören Remzi T. onu ofisten çıkartarak taksiyle hastaneye gönderdi.

Boğazındaki mermi ameliyatla çıkartıldı

Taksim Meydanı’na gelen Cemil A. polis ekiplerinden yardım isteyerek olay yerine gelen ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan Cemil A.’nın boğazında kalan mermi çekirdeği alınırken, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Ancak adamın beynine hasar oluştuğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Beyoğlu Asayiş polisi saldırganı yakaladı

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırgan şahsın Remzi T. olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Remzi T. cadde üzerinde yakalandı. Şahsın ofisinde yapılan aramada ise olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve suçunu itiraf ederek olayı anlatan Remzi T., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın emniyette 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

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