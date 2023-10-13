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Emir can İğrek, "grup seks düşkünü" yorumuna cevap verdi! Özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri açıkladı

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Emir can İğrek, "grup seks düşkünü" yorumuna cevap verdi! Özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri açıkladı

Ala Tokel, geçtiğimiz aylarda başlayan yeni YouTube programı 'Şurda Biz Bizeyiz'de Emir Can İğrek'i konuk etti. Son dönemin popüler şarkıcılarından İğrek cinsel hayatına dair sorulara açık açık yanıt verdi.

Emir can İğrek, "grup seks düşkünü" yorumuna cevap verdi! Özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri açıkladı

2016 yılında 'Beyaz' ve 'Müzik Kutusu' şarkılarıyla hayatımıza giren Emir Can İğrek, 'Nalan', 'Ali Cabbar', 'Felfenayım' gibi birçok başarılı şarkısıyla kariyerinin merdivenlerini emin adımlarla çıkıyor.

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Emir can İğrek, "grup seks düşkünü" yorumuna cevap verdi! Özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri açıkladı

Sempatik tavırları ve mütevazı duruşuyla gönülleri fetheden Emir Can İğrek'in şarkılarının yanında özel hayatı da merak ediliyor.

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Emir can İğrek, "grup seks düşkünü" yorumuna cevap verdi! Özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri açıkladı

Başarılı iş insanı ve fenomen olan Ala Tokel, geçtiğimiz aylarda başlayan yeni YouTube programı 'Şurda Biz Bizeyiz'de Emir Can İğrek'i konuk etti.

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Emir can İğrek, "grup seks düşkünü" yorumuna cevap verdi! Özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri açıkladı

Yakın zamanda İrem Yalçınkaya'dan ayrılan Emir Can İğrek, Ala Tokel'in 'DM'den yürür müsün?' sorusuyla programı kızıştırmaya başladı. İğrek, karşısındaki kişinin aurasından etkilenmesi gerektiğini belirterek DM'den ya da Instagram keşfetten kimseye mesaj atmadığını söyledi.

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