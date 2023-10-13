Emir can İğrek, "grup seks düşkünü" yorumuna cevap verdi! Özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri açıkladı
Ala Tokel, geçtiğimiz aylarda başlayan yeni YouTube programı 'Şurda Biz Bizeyiz'de Emir Can İğrek'i konuk etti. Son dönemin popüler şarkıcılarından İğrek cinsel hayatına dair sorulara açık açık yanıt verdi.
2016 yılında 'Beyaz' ve 'Müzik Kutusu' şarkılarıyla hayatımıza giren Emir Can İğrek, 'Nalan', 'Ali Cabbar', 'Felfenayım' gibi birçok başarılı şarkısıyla kariyerinin merdivenlerini emin adımlarla çıkıyor.
Sempatik tavırları ve mütevazı duruşuyla gönülleri fetheden Emir Can İğrek'in şarkılarının yanında özel hayatı da merak ediliyor.
Başarılı iş insanı ve fenomen olan Ala Tokel, geçtiğimiz aylarda başlayan yeni YouTube programı 'Şurda Biz Bizeyiz'de Emir Can İğrek'i konuk etti.
Yakın zamanda İrem Yalçınkaya'dan ayrılan Emir Can İğrek, Ala Tokel'in 'DM'den yürür müsün?' sorusuyla programı kızıştırmaya başladı. İğrek, karşısındaki kişinin aurasından etkilenmesi gerektiğini belirterek DM'den ya da Instagram keşfetten kimseye mesaj atmadığını söyledi.