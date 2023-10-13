Hırvatistan-Türkiye maçına İsmail Yüksek damgası! Real Madrid yakın takipte

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takım'da İsmail Yüksek'in performansı herkesi mest etti.

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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Milli takımdaki performansıyla Hırvatistan'ın dünyaca ünlü orta saha oyuncuları Modric, Brozovic ve Kovacic üçlüsüne zor anlar yaşattı.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan'ı deplasmanda Barış Alper'in golüyle 1-0 yenmeyi başardı.

Takım olarak iyi oyun sergilesek de İsmail Yüksek'in performansı herkesin dikkatini çekti.

İstatistiklere yansıdı

Maça ilk 11'de başlayan ve 86 dakika sahada kalan İsmail Yüksek, zeminde basmadık yer bırakmadı. 24 yaşındaki futbolcu, güzel oyununu istatistiklere de yansıttı.

İsmail Yüksek, maçı 8 top kapmayla tamamladı ve EURO 2024 Elemeleri'nde bu sayıya ulaşan ilk futbolcu oldu.

İsmail Yüksek, yine EURO 2024 Elemeleri'nde bir maçta 15+ ikili mücadele, 10+ sahipsiz top kazanan ilk futbolcu oldu.

Tek başına Hırvatistan Milli Takımı'nın tamamından (7) daha fazla top kapan İsmail Yüksek (8), Modric-Brozovic-Kovacic üçlüsünün tamamından (13) daha fazla ikili mücadele kazandı (16).

İsmal Yüksek için 'Çok iyiydi!' dedi

Maçı izleyenler arasında yer alan Real Madrid Şef Scoutu Juni Calafat, uçakta attığı storyde İsmail Yüksek'e övgüler yağdırdı. Juni Calafat, “16 numara çok iyiydi!!” mesajını paylaştı.

Nihat Kahveci: Real Madrid başkanına mesaj yağıyordur

Nihat Kahveci'nin İsmail Yüksek değerlendirmesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kahveci, "Modric, Kovacic, Brozovic... Son 15 yıla bak üçü oynuyor. İsmail üçünü sahada yedi, ısırdı onları! Yanında sanki 2 tane Fred varmış gibi o nasıl bir öz güven? Real Madrid taraftarları maçı izlemiştir Modric'ten dolayı. 'Bu kim?' demişlerdir. Real Madrid Başkanı'na mesaj yağıyordur İsmail Yüksek'ten dolayı." ifadelerini kullandı.