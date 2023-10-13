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Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi ve bir kira sertifikası satışı yapacak!

Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi ve bir kira sertifikası satışı yapacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 tahvil ihalesi ile bir kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

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Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Ekim Pazartesi günü yapılacak ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede, 5 yıl (1736 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

17 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.

Aynı gün 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, 5 yıl (1820 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı da yapılacak.

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