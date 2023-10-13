Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı! İşte e-Devlet platformunda en çok ziyaret edilen kurum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, e-Devlet’te en çok hizmet geliştiren ve en çok ziyaret edilen kurumun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olduğunu açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'nın e-Devlet’te en çok hizmet geliştiren ve en çok ziyaret edilen kurum olduğunu açıkladı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Dijital çağın gerekliliklerine ayak uyduran Sosyal Güvenlik Kurumumuz, e-Devlet Kapısı'nda en çok ziyaret edilen ve en çok hizmet geliştiren kurum oldu. 163 uygulamayla vatandaşlarımıza kolay erişim ve 1 ayda toplam 174 milyonu aşan tıklanma ile dijitalin yüzyılında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıyla şekillenen yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz.”

Ayrıca e-Devlet'te SGK’da en çok ziyaret edilen 5 uygulama “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü", "Normal Şartlarda Nasıl Emekli Olabilirim", "4A Emeklilik Bilgisi", "GSS Tescil ve Prim Borcu Sorgulama" ve "Şahıs Ödemeleri” oldu.