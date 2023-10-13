Milyonlarca çalışan bunu bekliyordu! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışan 2024 yılında asgari ücretteki artışın ne kadar olacağını merakla bekliyor. Bakan Işıkhan'ın memur ve memur emeklilerine zam sinyalini değerlendiren Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, tüm bu veriler ışığında asgari ücrette yüzde 50 zam beklediğini açıkladı. İşte artış sonrası meslek meslek yeni aylıklar...

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Milyonlarca işçi ve memur asgari ücret artışının ne kadar olacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerine yüzde 50 civarında bir zam yapılacağını söylemişti. İstanbul'da çalışma hayatının temsilcileriyle bir araya Işıkhan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretle ilgili, "Yıl sonunda asgari ücrette enflasyon yükünü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var." dedi.

Ekonomide birinci önceliklerinin tüm vatandaşların refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak olduğunu vurgulayan Işıkhan şunları söyledi:

"Bu bağlamda enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu da sizinle paylaşmak isterim. Gerek sizlerle gerek işçilerimizin temsilcisi konumundaki konfederasyonlarla istişare içinde olacağız. Bu süreçte de karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik etmeye davet edeceğiz."

Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:

“Her ne kadar sayın Bakan Işıkhan’ın yüzde 38 civarında SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacağını tahmin etse de bu oran verilecek enflasyon farkıdır. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımızın mutlaka refah payı artışı yapacağını, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zammın, asgari ücretliye yapılacak zammın yüzde 50 civarında olacağı düşüncesindeyiz.

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 50 artış olabilir

Yüzde 38 oranı enflasyon farkı ile ilgili bir oran. Enflasyon farkının da bunun üzerinde gerçekleşeceği yaklaşık yüzde 41-42 civarında gerçekleşeceği ve bunun üzerine de yüzde 7-8 puanlık refah payı artışı verileceği, SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 50 oranında artış yapılacağını öngörebiliriz.

Burada yüzde 50 artışa göre en düşük SSK, Bağkur emeklisinin maaşının 7 bin 500 TL’den 11 bin 250 TL’ye çıkmasını öngörüyoruz. En düşük memur emeklisi maaşının ise yüzde 50 oranında artışla 9 bin 876 TL’den 14 bin 814 TL’ye yükselmesini bekliyoruz.

Yüzde 50 civarında bir artış olacaktır

Bizim asgari ücretteki beklentimiz geçerliliğini koruyor. Enflasyonun üzerinde bir artış yapılacağı kanaatindeyiz. Daha önce de belirttiğim gibi refah payı beklentisi ile birlikte yüzde 50 civarında bir artış olacaktır. 17 bin 104 TL civarında bir asgari ücretin belirleneceği kanaatindeyiz.

Memur emeklilerine belki böyle bir dokunuş olmayabilir. Çünkü aynı zamanda enflasyon farkının üzerine bir de toplu sözleşme zammı eklenecek. Ancak SSK, Bağkur ve asgari ücretliler için mutlaka bir refah payı düzenlemesi olacaktır. Yüzde 50 artışla yeni yılda SSK, Bağkur emeklileri ve asgari ücretliler yeni maaşlarına kavuşabileceklerdir.”