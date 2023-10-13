Aydınlife Mobilya CEO’su açıkladı! Düğün paketi ve mobilya alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Aydınlife Mobilya, Türkiye'nin önde gelen mobilya firmalarından biri olarak kaliteli mobilya ürünleri ve özel düğün paketleri ile müşterilerine hizmet veriyor.

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Firmanın sahibi Süleyman Aydın'ın önderliğinde büyüyen şirket, müşteri memnuniyetine verdiği önem ve geniş ürün yelpazesi ile dikkat çekiyor.

Aydınlife Mobilya, oturma grupları, beyaz eşyalar ve düğün paketleri konusundaki uzmanlığıyla tanınıyor. Firmanın 3 farklı şubesi bulunuyor, bu şubeler İstanbul'da Sultangazi, İkitelli ve Rami’de bulunuyor. Müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunan firma, modern tasarımların yanı sıra klasik mobilya modelleri konusunda da iddialı.



“MDF ürünler dayanıklı ve uzun ömürlüdür”

Firma hakkında konuşan Aydınlife Mobilya CEO’su Süleyman Aydın, "Aydınlife Mobilya olarak, müşterilerimize kaliteli ve şık mobilya ürünleri sunmak için çalışıyoruz. Ayrıca özel düğün paketlerimizle de çiftlere unutulmaz bir düğün deneyimi sunuyoruz. Müşteri memnuniyeti ve kalite her zaman önceliğimiz olmuştur. Düğün Paketi ve Mobilya alırken müşterilerimizin MDF ürünler seçmelerini öneriyorum. Bizim ürünlerimizin çoğu MDF ve uzun ömürlü." dedi.

Peşin fiyatına kredi kartına 12 ay taksit imkanı!

Aydınlife Mobilya'nın ürün yelpazesi içinde modern ve fonksiyonel oturma grupları, mutfak ve beyaz eşyaların yanı sıra özel olarak tasarlanmış düğün paketleri yer alıyor. Firmanın 3 şubesinde uzman personel, müşterilere ürün seçiminde ve tasarım konusunda yardımcı oluyor. Şube adreslerini paylaşan Aydınlife Mobilya CEO’su Süleyman Aydın, “Birinci şubemiz Sultangazi’de onun adresi ise, “Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi No:122” ikinci şubemiz ise İkitelli’de onun adresi ise, “Mehmet Akif Mahallesi 1. Aşık Veysel Caddesi No:35, İkitelli” ve sonuncu üçüncü şubemiz ise Rami’de onun adresi ise, “Cuma Mahallesi Talimhane Caddesi No:37”dir. Müşterilerimiz en yakın şubelerimize gelerek alışveriş yapabilir aynı zamanda da internet sitemiz aydinlifemobilya.com üzerinden de online alışverişini gerçekleştirebilir. Bu arada son olarak şunu da belirtmek isterim birçok ürünümüzde kredi kartına 12 ay taksit, sıfır komisyon ve peşin fiyatına 12 taksit imkanı da bulunmaktadır.” dedi.