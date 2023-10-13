İstanbul'da yaya geçinde yol vermeyen sürücülere ceza!

İstanbul Kadıköy’de dron destekli denetimlerde yaya geçidinde yol vermeyen 7 sürücüye toplam 13 bin 853 lira ceza uygulandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik polisleri, Kadıköy Söğütlü Çeşme Caddesi üzerinde dron destekli yaya geçidi denetimi gerçekleştirdi. Yayalara geçiş hakkı tanımayan 7 sürücüye toplam 13 bin 853 lira para cezası uygulandı. Kesilen ceza öncesi görüntüleri izlemek isteyen sürücü, "Yaya hareket halinde olsa dururum" diyerek kendini savundu. Sürücü, ardından aracına binerken ceza kesilmesine isyan etti.

“Biz emekliyiz, ben 2 bin lirayı nereden getirip vereceğim”

Görüntüleri izleyip itiraz eden dolmuş şoförü, “Yaya duruyor, geçse ben zaten dururum. Yaya orada duruyor. Yaya hareket halinde olsa ben zaten dururum. Biz emekliyiz, ben 2 bin lirayı nereden getirip vereceğim. Yaya yolun kenarında durmuştu, haksızlık” dedi.