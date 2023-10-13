BIST 8.131
DOLAR 27,80
EURO 29,28
ALTIN 1.687,50
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da yaya geçinde yol vermeyen sürücülere ceza!

İstanbul'da yaya geçinde yol vermeyen sürücülere ceza!

İstanbul Kadıköy’de dron destekli denetimlerde yaya geçidinde yol vermeyen 7 sürücüye toplam 13 bin 853 lira ceza uygulandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik polisleri, Kadıköy Söğütlü Çeşme Caddesi üzerinde dron destekli yaya geçidi denetimi gerçekleştirdi. Yayalara geçiş hakkı tanımayan 7 sürücüye toplam 13 bin 853 lira para cezası uygulandı. Kesilen ceza öncesi görüntüleri izlemek isteyen sürücü, "Yaya hareket halinde olsa dururum" diyerek kendini savundu. Sürücü, ardından aracına binerken ceza kesilmesine isyan etti.

“Biz emekliyiz, ben 2 bin lirayı nereden getirip vereceğim”

Görüntüleri izleyip itiraz eden dolmuş şoförü, “Yaya duruyor, geçse ben zaten dururum. Yaya orada duruyor. Yaya hareket halinde olsa ben zaten dururum. Biz emekliyiz, ben 2 bin lirayı nereden getirip vereceğim. Yaya yolun kenarında durmuştu, haksızlık” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Milyonlarca çalışan bunu bekliyordu! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışan bunu bekliyordu! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Evinden çıkamayan yaşlılar için "büyükler kreşi"
Evinden çıkamayan yaşlılar için "büyükler kreşi"
3 askerin şehit düştüğü patlamaya ilişkin sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu
3 askerin şehit düştüğü patlamaya ilişkin sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu
AGD'den Bülent Arınç'a gıda kolisi! Arınç'ın Hamas'a karşı 'gıdanızı biz veriyoruz' sözleri
AGD'den Bülent Arınç'a gıda kolisi! Arınç'ın Hamas'a karşı 'gıdanızı biz veriyoruz' sözleri
Türkiye'den Gazze'ye insani yardım: Uçak Mısır'a vardı
Türkiye'den Gazze'ye insani yardım: Uçak Mısır'a vardı
Hırvatistan-Türkiye maçına İsmail Yüksek damgası! Real Madrid yakın takipte
Hırvatistan-Türkiye maçına İsmail Yüksek damgası! Real Madrid yakın takipte
Hamas: Son 24 saatte İsrail'in saldırılarında 13 rehine öldü
Hamas: Son 24 saatte İsrail'in saldırılarında 13 rehine öldü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı! İşte e-Devlet platformunda en çok ziyaret edilen kurum
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı! İşte e-Devlet platformunda en çok ziyaret edilen kurum
A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı yenerse EURO 2024'ü garantileyecek!
A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı yenerse EURO 2024'ü garantileyecek!
Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi ve bir kira sertifikası satışı yapacak!
Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi ve bir kira sertifikası satışı yapacak!
Bakan Mehmet Şimşek'ten 'vergilerde düzenleme' talimatı!
Bakan Mehmet Şimşek'ten 'vergilerde düzenleme' talimatı!
İstanbul'da bankada çalışan arkadaşını kredi çıkartamadı diye boynundan vurdu
İstanbul'da bankada çalışan arkadaşını kredi çıkartamadı diye boynundan vurdu