Artvin'de 16 yaşındaki Eylül hayatını kaybetti

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde balkondan düşerek yaralanan 16 yaşındaki Eylül Öztürk, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.Abone ol
Olay 30 Eylül Cumartesi günü ilçeye bağlı Boğaziçi mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir apartmanın 3. katından dengesini kaybederek düşen Eylül Öztürk (16), Arhavi Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin yapılmasının ardından Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.
14 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Öztürk, yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın ölümü ilçede büyük üzüntüye sebep olurken, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Güneşli köyündeki aile kabristanlığına defnedilecek.