BIST 8.131
DOLAR 27,80
EURO 29,28
ALTIN 1.687,50
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Artvin'de 16 yaşındaki Eylül hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Artvin'de 16 yaşındaki Eylül hayatını kaybetti

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde balkondan düşerek yaralanan 16 yaşındaki Eylül Öztürk, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Abone ol

Olay 30 Eylül Cumartesi günü ilçeye bağlı Boğaziçi mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir apartmanın 3. katından dengesini kaybederek düşen Eylül Öztürk (16), Arhavi Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin yapılmasının ardından Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

14 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Öztürk, yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın ölümü ilçede büyük üzüntüye sebep olurken, bugün kılınacak cenaze namazının ardından Güneşli köyündeki aile kabristanlığına defnedilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum-Selçuk etabı başladı
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum-Selçuk etabı başladı
Aydınlife Mobilya CEO’su açıkladı! Düğün paketi ve mobilya alırken nelere dikkat etmeliyiz?
Aydınlife Mobilya CEO’su açıkladı! Düğün paketi ve mobilya alırken nelere dikkat etmeliyiz?
FETÖ'den aranan kadın evinin kilerindeki özel bölmede yakalandı
FETÖ'den aranan kadın evinin kilerindeki özel bölmede yakalandı
İki kardeşin elma bahçesinde başına gelen korkunç! Ekipler inceleme başlattı
İki kardeşin elma bahçesinde başına gelen korkunç! Ekipler inceleme başlattı
İstanbul'da yaya geçinde yol vermeyen sürücülere ceza!
İstanbul'da yaya geçinde yol vermeyen sürücülere ceza!
Milyonlarca çalışan bunu bekliyordu! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışan bunu bekliyordu! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Evinden çıkamayan yaşlılar için "büyükler kreşi"
Evinden çıkamayan yaşlılar için "büyükler kreşi"
3 askerin şehit düştüğü patlamaya ilişkin sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu
3 askerin şehit düştüğü patlamaya ilişkin sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu
AGD'den Bülent Arınç'a gıda kolisi! Arınç'ın Hamas'a karşı 'gıdanızı biz veriyoruz' sözleri
AGD'den Bülent Arınç'a gıda kolisi! Arınç'ın Hamas'a karşı 'gıdanızı biz veriyoruz' sözleri
Türkiye'den Gazze'ye insani yardım: Uçak Mısır'a vardı
Türkiye'den Gazze'ye insani yardım: Uçak Mısır'a vardı
Hırvatistan-Türkiye maçına İsmail Yüksek damgası! Real Madrid yakın takipte
Hırvatistan-Türkiye maçına İsmail Yüksek damgası! Real Madrid yakın takipte
Hamas: Son 24 saatte İsrail'in saldırılarında 13 rehine öldü
Hamas: Son 24 saatte İsrail'in saldırılarında 13 rehine öldü