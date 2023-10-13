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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan tüm dünyaya acil yardım çağrısı!

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan tüm dünyaya acil yardım çağrısı!

Filistin Sağlık Bakanı, "Gazze'de insani felaket ve sağlık felaketiyle karşı karşıya. Tüm ülkeleri ve hak gruplarını yardımların ulaştırılması için yardım etmeye çağırıyorum" dedi.

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Filistin Sağlık Bakanı, "Gazze insani felaket ve sağlık felaketiyle karşı karşıya. Tüm ülkeleri ve hak gruplarını yardımların ulaştırılması için yardım etmeye çağırıyorum" dedi.

Filistin Sağlık Bakanı, Gazze'nin insani felaket ve sağlık felaketiyle karşı karşıya olduğunu söyşeyerek yardım istedi.

Dünya Sağlık Örgütü  de yaptığı açıklamada , İsrail ordusunun sivillere 24 saat içinde güneye taşınma çağrısı yapmasının ardından, Gazze'deki yerel sağlık yetkililerinin, hastalarını Gazze'den tahliye etmenin imkansız olduğu yönünde bilgi verdiklerini söyledi.

DSÖ sözcüsü Tarık Jasareviç, "Yaralanmaları nedeniyle hayatta kalma şansları mekanik solunum cihazı gibi yaşam destek ünitelerine bağlı olan ağır hastalar var. Yani bu insanları hareket ettirmek ölüm cezasıdır. Sağlık çalışanlarından bunu yapmalarını istemek zalimliğin ötesindedir." dedi.

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin kırılma noktasında olduğu konusunda uyarıda bulunan DSÖ, Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerin dolup taştığını, kuzeydeki iki büyük hastanenin ise toplam 760 yataklı kapasitelerini çoktan aştığını söyledi.

Filistinli yetkililer: Hastaneler vahim durumda

Filistinli yetkililer Gazze Şeridi'nde hastanelerin yatak kapasitesinin dolmak üzere ilaç ve akaryakıtın ise tükenmekte olduğu açıklandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarına rağmen sağlık personelinin 7 gündür çalıştığını ve hastanelerden ayrılmadığını belirtti.

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