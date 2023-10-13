BIST 8.131
DOLAR 27,80
EURO 29,28
ALTIN 1.687,50
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, şiddeti her geçen gün artan İsrail-Filistin çatışmaları çerçevesinde bölgedeki insani durum, sükunetin sağlanmasına yönelik çabalar ve atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Gazze'deki masum sivillere yönelik insan hakları ihlallerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Onlara yardım ulaştırmak için Türkiye'nin çaba gösterdiğini aktaran Erdoğan, özellikle Batılı ülkelerin gerilimin dozunu azaltıcı adımlar atması ve barışa hizmet etmeyen çabalardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, uluslararası toplumun, sorunun kalıcı biçimde ortadan kalkması için Türkiye'nin iki devletli çözüm temelindeki önerilerine kulak vermesi gerektiğini ve samimiyetle yaklaşılması durumunda hem bölgeyi hem de dünyayı rahatlatacak bir çözümün bulunabileceğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet'ten 'Filistin' hutbesi: Zulümle âbâd olunmaz
Diyanet'ten 'Filistin' hutbesi: Zulümle âbâd olunmaz
Filistin-İsrail savaşı küresel ekonomiyi nasıl etkiler? Ekonomistlerden 3 farklı savaş senaryosu
Filistin-İsrail savaşı küresel ekonomiyi nasıl etkiler? Ekonomistlerden 3 farklı savaş senaryosu
Türkiye'nin dev alışveriş sitesi kapanıyor
Türkiye'nin dev alışveriş sitesi kapanıyor
Kuru incir ihracatında tarihi rekor! Gelir 260 milyon dolar oldu!
Kuru incir ihracatında tarihi rekor! Gelir 260 milyon dolar oldu!
Köpekler Süleyman Seba’nın mezarını tahrip etti!
Köpekler Süleyman Seba’nın mezarını tahrip etti!
Afrika Uluslar Kupası'nda gruplar belli oldu
Afrika Uluslar Kupası'nda gruplar belli oldu
Artvin'de 16 yaşındaki Eylül hayatını kaybetti
Artvin'de 16 yaşındaki Eylül hayatını kaybetti
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum-Selçuk etabı başladı
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum-Selçuk etabı başladı
Aydınlife Mobilya CEO’su açıkladı! Düğün paketi ve mobilya alırken nelere dikkat etmeliyiz?
Aydınlife Mobilya CEO’su açıkladı! Düğün paketi ve mobilya alırken nelere dikkat etmeliyiz?
FETÖ'den aranan kadın evinin kilerindeki özel bölmede yakalandı
FETÖ'den aranan kadın evinin kilerindeki özel bölmede yakalandı
İki kardeşin elma bahçesinde başına gelen korkunç! Ekipler inceleme başlattı
İki kardeşin elma bahçesinde başına gelen korkunç! Ekipler inceleme başlattı
İstanbul'da yaya geçinde yol vermeyen sürücülere ceza!
İstanbul'da yaya geçinde yol vermeyen sürücülere ceza!