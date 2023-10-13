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UNICEF: Gazze'de bir milyon kişinin gidecek güvenli yeri yok

UNICEF: Gazze'de bir milyon kişinin gidecek güvenli yeri yok

UNICEF, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde kurbanlar arasında çok fazla sayıda çocuk olduğunu vurgulayarak bir milyon kişinin ise gidecek güvenli yerinin olmadığını belirtti. Öte yandan UNICEF, şiddetin bir an önce son bulması için de çağrıda bulundu.

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İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları artarak devam ediyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) MENA, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. Bir milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı."

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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