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Norveç, İsrail'in Gazze kuşatmasını kınadı

Norveç, İsrail'in Gazze kuşatmasını kınadı

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, İsrail'in Gazze kuşatmasını kınadı.

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Norveç'te yayın yapan NRK Radyosu'na konuşan Bakan Huitfeldt, "İsrail, kendisini savunma hakkına sahiptir ama tüm yöntemleri kullanamaz." dedi.

Huitfeldt, "Bu kuşatmayı kınıyorum çünkü bu kadar çok insandan (Gazze'yi) terk etmelerini isteyince bunların gıda ve ilaçları da yokken kınamalısınız." ifadelerini kullandı.

Bakan Huitfeldt, dün yaptığı yazılı açıklamada da İsrail'in Gazze'de elektrik, su, gıda ve diğer zaruri ihtiyaçlara erişim dahil tam kuşatma uygulamasını kabul edilemez olarak nitelendirmişti.

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