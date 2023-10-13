İsviçre'nin iade ettiği tarihi eserler Ankara'ya getirildi
Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimiyle İsviçre'den Türkiye'ye iade edilen 37 parçalık kültür varlığı, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi.Abone ol
İsviçre'den Türkiye'ye iadesi gerçekleştirilen çoğunluğu Urartu dönemine ait 37 parçalık tarihi eser, Esenboğa Havalimanı'na getirildi.
Bakanlık yetkililerince teslim alınan eserler, polis eşliğinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere yola çıktı.
Müzeye getirilen eserler, ekiplerce teslim alındı.