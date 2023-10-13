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İstanbul ve Balıkesir'de tefecilere yönelik operasyon: 13 kişi gözaltında!

İstanbul ve Balıkesir'de tefecilere yönelik operasyon: 13 kişi gözaltında!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Balıkesir'de tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul ve Balıkesir'de gerçekleştirilen "örgütlü tefecilik, şantaj ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik operasyonda aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 13 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Organize suç örgütleri ve çetelerle olduğu gibi halkın huzurunu kaçıran tefecilerle de mücadele etmeye kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Tefecilik yapan çete üyelerinin, parasını yüksek faizle kullandırmak isteyen vatandaşların gayrimenkullerini devralma karşılığında kar payı vaadinde bulunduğu, gayrimenkulünü devraldığı kişileri aldatma gayesiyle birkaç ay kar payı verdiği ancak devam eden süreçte gayrimenkulleri çeteyle iltisaklı kişiler adına art arda tescil ettirip mağdurların mal varlıklarını ele geçirdiği, akabinde çete üyelerinin gayrimenkulleri farklı kişilere satma şantajıyla mağdurlardan para talebinde bulunmayı sürdürdüğü, çete üyelerinin bu yöntemle şu ana kadar yaklaşık 80 milyon haksız kazanç elde ettiği tespit edilmiştir."

Yerlikaya, 13 şüpheliye ait ikamet, iş yeri ve araç aramalarında silah, 52 tapu, çek, muhtelif miktarda altın, döviz ve nakit para ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, çetelerle ve tefecilerle mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

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