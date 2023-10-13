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Filistinli yetkililer: Hastaneler vahim durumda, ilaç bitmek üzere

Filistinli yetkililer: Hastaneler vahim durumda, ilaç bitmek üzere

İsrail ve Hamas arasındaki savaş 7. gününde sürerken Gazze'ye bomba yağmaya devam ediyor. Binlerce sivilin evsiz kalmasıyla bölgede yaşam mücadelesi verilirken Filistinli yetkililer "Hastaneler vahim durumda, ilaç bitmek üzere. Personeller yedi gündür çalışıyor" şeklinde konuştu.

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İsrail Cumhurbaşkanı dün yaptığı basın toplantısında 'Gazze'deki herkes bu çatışmadan sorumlu' vurgusunu yapmıştı. Savaşın 7. gününde Gazze'deki toplam 500 çocuk yaşamını yitirdi. Sivillerin üzerine bomba yağarken hastanelerde de yoğunluk yaşanıyor.

Filistinli yetkililer Gazze Şeridi'nde hastanelerin yatak kapasitesinin dolmak üzere ilaç ve akaryakıtın ise tükenmekte olduğu açıklandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarına rağmen sağlık personelinin 7 gündür çalıştığını ve hastanelerden ayrılmadığını belirtti.

Hastaneler vahim durumda

Kudra, hastanelerin yatak kapasitesinin dolmak üzere, ilaç ve akaryakıtın ise tükenmeye başladığını ifade ederek, durumun vahim olduğunu aktardı.

Gazze'deki hastanelere bir an önce tıbbi malzeme desteği sağlanması için harekete geçilmesi çağrısında bulunan Kudra, her şartta hasta ve yaralıların tedavisinin sürmesi konusunda insani ve ahlaki sorumluluk taşıdıklarını kaydetti.

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