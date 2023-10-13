Sonbaharda üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat!

Doç. Dr. Nevhiz Gündoğdu: Sonbahar mevsimiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığı da arttı.

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SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nevhiz Gündoğdu, sonbahar mevsimiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığının da arttığını söyledi.

Sonbahar mevsiminde boğaz enfeksiyonları, grip (influenza), sinüzit ve larenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha da yaygın görüldüğünü belirten Doç. Dr. Gündoğdu, tedavinin; hastanın semptomlarına göre belirlendiğine vurgu yaptı.

Pandemi sürecinde solunum yolu hastalığından korunmanın sosyal mesafelerle öğrenildiğini hatırlatan Doç. Dr. Gündoğdu şu bilgileri paylaştı:

“Bu dönemde kendimizi ve ailemizi korumak çok önemli. Eğer gripsek gebeler, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerden uzak durmamız gerekiyor. Bulunulan ortamın havalandırılması da çok önemlidir.

Grip olduğumuzda toplu ortamlarda bulunmayalım. Gebeliği olan kişilerden uzak duralım. Eğer hasta olmak istemiyorsak, toplu ortamlara girdiğimizde maske kullanımına da özen göstermeliyiz.”

Grip aşısı enfeksiyonlara karşı etkili yöntemlerden biri

Grip aşısının enfeksiyonlara karşı etkili yöntemlerden biri olduğunu kaydeden Doç. Dr. Gündoğdu, “Yaşlılarımızın, astım, KOAH, vb. kronik rahatsızlığı olanların, gebelerin ve 65 yaş üstü kişilerin aşılarını yaptırmasını öneriyoruz” uyarısını yaptı.