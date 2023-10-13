BIST 8.102
DOLAR 27,80
EURO 29,34
ALTIN 1.710,59
HABER /  GÜNCEL

Otomobil almak için geldi, rehin alıp soydular!

Otomobil almak için geldi, rehin alıp soydular!

İlanda gördüğü aracı almak için Eskişehir’den Antalya’ya gelen bir kişi, araç için anlaştığı kişilerin saldırısına uğradığını iddia etti. Dövüldüğünü ve gasp edildiğini iddia eden Muhammet Kızıldeniz, polis tarafından yol kenarında yarı baygın halde bulundu. Saldırganların, kendisini öldü sanıp bıraktığını söyleyen Kızıldeniz, hastanede tedavi altına alındı.

Abone ol

İnternette bir ilanda gördüğü aracı almak için Eskişehir’den Antalya’ya gelen bir kişi, araç için anlaştığı kişiler tarafından teknede dövüldüğünü ardından da gasp edildiğini iddia etti.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine Örnek Mahallesi Kumyolu mevkisine giden ekipler, yarı baygın vaziyette bir kişiyle karşılaştı.

Konuşmakta güçlük çeken adam, kendisinin ırmak üzerinde teknede dövüldüğünü ve sabaha kadar rehin tutulduğunu söylerken, ekipler olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

Ambulansa alınan ve adının Muhammet Kızıldeniz olduğu belirlenen adam, Manavgat’a hasarlı araç almak üzere geldiğini, kendisini ilçeye davet eden kişilerin ağırlamak üzere tekne turuna götürdüklerini, teknede bulunan kişilerin kendisini dövdükten sonra telefon ve cüzdanını alıp sabaha kadar teknede rehin tuttuklarını ileri sürdü.

Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürülen Kızıldeniz, geceyi müşahede altında geçirdikten sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı’na giderek şikayette bulundu ve ifade verdi.

İnternette gördüğü bir araç ilanı üzerine ilanı veren kadınla görüştükten sonra 10 gün önce Manavgat’a geldiğini belirten Kızıldeniz, “Fiyatta anlaşamayınca Alanya’ya geçtim. Alanya’da işlerimi bitirip dün Eskişehir’e bir kargo göndermek için Manavgat otogarına geldim. Manavgat otogarındayken beni daha önce Manavgat’a gelmeme vesile olan kadın arayarak, bir arkadaşında uygun araç olduğunu, bu aracı alabileceğimi söyledi. Ben de aracı almak için yanlarına gittim. Araçla ilgili görüşmeleri yaptık ve fiyatta anlaştık. Ertesi gün noter satışı için geceyi Manavgat’ta geçirmem gerekiyordu. Beni ağırlamak istediklerini, tekne turu yapıp otele bırakmayı teklif ettiler. Manavgat ırmağında tekneye bindiğim sırada birisi arkadan enseme vurdu. Döndüğüm anda suratıma darbe aldım. Üzerime saldırıp sürekli vurdular. Üzerimde bulunan telefonumu, 140 bin TL’lik çeki, bin euro dolayında dövizi aldılar.” dedi.

Sabaha kadar teknede rehin tutulduğunu söyleyen Kızıldeniz, “Öldüğümü düşünerek kıyıya attılar. Sabah bir vatandaş beni gördü ve telefonla 112’yi aradık. Hepsini teşhis ettim. Cezalarını çekmelerini istiyorum.” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sonbaharda üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat!
Sonbaharda üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat!
Tüm besin öğelerini içinde barındıran tek gıda: Anne sütü!
Tüm besin öğelerini içinde barındıran tek gıda: Anne sütü!
Kapadokya'da 71 ülkeden 2 bin 434 sporcu koşacak
Kapadokya'da 71 ülkeden 2 bin 434 sporcu koşacak
Bakan Mehmet Şimşek: Birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum
Bakan Mehmet Şimşek: Birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum
Kıbrıs Gazisi vasiyet etmişti! Bedeni Tıp Fakültesi'nde 4 yıl kadavra olarak kullanıldı
Kıbrıs Gazisi vasiyet etmişti! Bedeni Tıp Fakültesi'nde 4 yıl kadavra olarak kullanıldı
Putin: Azerbaycan-Ermenistan barış müzakereleri Moskova'da yapılsın
Putin: Azerbaycan-Ermenistan barış müzakereleri Moskova'da yapılsın
Denizli'de kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı!
Denizli'de kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı!
Uluslararası Af Örgütü: İsrail askerlerinin fosforlu top mermileri kullandığı doğrulandı
Uluslararası Af Örgütü: İsrail askerlerinin fosforlu top mermileri kullandığı doğrulandı
Siemens Türkiye Opera Yarışması başlıyor
Siemens Türkiye Opera Yarışması başlıyor
Antalya'da korsan taksiye 20 bin 342 lira ceza kesildi!
Antalya'da korsan taksiye 20 bin 342 lira ceza kesildi!
32. Alanya Triatlon Yarışları, 15 Ekim'de yapılacak
32. Alanya Triatlon Yarışları, 15 Ekim'de yapılacak
Putin'den İsrail'in olası kara harekatına ilişkin uyarı: Ciddi sonuçlara gebe
Putin'den İsrail'in olası kara harekatına ilişkin uyarı: Ciddi sonuçlara gebe