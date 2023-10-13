Otomobil almak için geldi, rehin alıp soydular!

İlanda gördüğü aracı almak için Eskişehir’den Antalya’ya gelen bir kişi, araç için anlaştığı kişilerin saldırısına uğradığını iddia etti. Dövüldüğünü ve gasp edildiğini iddia eden Muhammet Kızıldeniz, polis tarafından yol kenarında yarı baygın halde bulundu. Saldırganların, kendisini öldü sanıp bıraktığını söyleyen Kızıldeniz, hastanede tedavi altına alındı.

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İnternette bir ilanda gördüğü aracı almak için Eskişehir’den Antalya’ya gelen bir kişi, araç için anlaştığı kişiler tarafından teknede dövüldüğünü ardından da gasp edildiğini iddia etti.



112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine Örnek Mahallesi Kumyolu mevkisine giden ekipler, yarı baygın vaziyette bir kişiyle karşılaştı.

Konuşmakta güçlük çeken adam, kendisinin ırmak üzerinde teknede dövüldüğünü ve sabaha kadar rehin tutulduğunu söylerken, ekipler olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

Ambulansa alınan ve adının Muhammet Kızıldeniz olduğu belirlenen adam, Manavgat’a hasarlı araç almak üzere geldiğini, kendisini ilçeye davet eden kişilerin ağırlamak üzere tekne turuna götürdüklerini, teknede bulunan kişilerin kendisini dövdükten sonra telefon ve cüzdanını alıp sabaha kadar teknede rehin tuttuklarını ileri sürdü.

Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürülen Kızıldeniz, geceyi müşahede altında geçirdikten sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı’na giderek şikayette bulundu ve ifade verdi.



İnternette gördüğü bir araç ilanı üzerine ilanı veren kadınla görüştükten sonra 10 gün önce Manavgat’a geldiğini belirten Kızıldeniz, “Fiyatta anlaşamayınca Alanya’ya geçtim. Alanya’da işlerimi bitirip dün Eskişehir’e bir kargo göndermek için Manavgat otogarına geldim. Manavgat otogarındayken beni daha önce Manavgat’a gelmeme vesile olan kadın arayarak, bir arkadaşında uygun araç olduğunu, bu aracı alabileceğimi söyledi. Ben de aracı almak için yanlarına gittim. Araçla ilgili görüşmeleri yaptık ve fiyatta anlaştık. Ertesi gün noter satışı için geceyi Manavgat’ta geçirmem gerekiyordu. Beni ağırlamak istediklerini, tekne turu yapıp otele bırakmayı teklif ettiler. Manavgat ırmağında tekneye bindiğim sırada birisi arkadan enseme vurdu. Döndüğüm anda suratıma darbe aldım. Üzerime saldırıp sürekli vurdular. Üzerimde bulunan telefonumu, 140 bin TL’lik çeki, bin euro dolayında dövizi aldılar.” dedi.

Sabaha kadar teknede rehin tutulduğunu söyleyen Kızıldeniz, “Öldüğümü düşünerek kıyıya attılar. Sabah bir vatandaş beni gördü ve telefonla 112’yi aradık. Hepsini teşhis ettim. Cezalarını çekmelerini istiyorum.” dedi.