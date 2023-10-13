BIST 8.102
DOLAR 27,80
EURO 29,34
ALTIN 1.710,59
HABER /  DÜNYA

Arap Birliği'nden İsrail'e karşı BM'ye acil müdahale çağrısı

Arap Birliği'nden İsrail'e karşı BM'ye acil müdahale çağrısı

Arap Birliği, İsrail'in Gazze'deki nüfusu sınır dışı etme suçuna karşı Birleşmiş Milletlere (BM) acil müdahale çağrısında bulundu.

Abone ol

Arap Birliği, İsrail ordusunun bu sabah Gazze sakinlerine yaptığı "evlerini boşaltmaları ve güneye gitmeleri" yönündeki çağrısı üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e acil bir mektup gönderdi.

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze halkından evlerini boşaltmalarını istediğine işaret eden Ebu Gayt, İsrail'in yeni bir savaş suçu planladığını ve buna engel olmak için BM'nin siyasi ve psikolojik ağırlığını koyması gerektiğini vurguladı.


Ebu Gayt, tasarlanan bu yeni suçun, makul sınırları aştığını ve Gazze'deki Filistinlilerin sınırsız acı çekmelerine neden olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu talep, işgal altındaki topraklarda yaşayan koruma altındaki kişilerin sınır dışı edilmesini veya halkın zorla göç ettirilmesini yasaklayan, Dördüncü Cenevre Sözleşmesinin 49. maddesinin açık ve aleni bir ihlalidir."

"Bu, askeri gücün acımasızca kullanıldığı bir intikam eylemidir"

BM'den, İsrail'in Gazzelilerin sınır dışı edilmesi için harcadığı akıl dışı çabalarını açık ve net bir şekilde kınamasını ve buna engel olunmasını isteyen Ebu Gayt şu ifadeleri kullandı:


"İsrail'in bu yaptığı, kendisine yönelik saldırıların sorumlularını ortadan kaldırmaya yönelik planlı bir operasyon değildir. Bilakis bu, Gazze sakinleri ve sivillerin cezalandırılması için askeri gücün acımasızca kullanıldığı bir intikam eylemidir."

ÖNCEKİ HABERLER
Kadınlar voleybol liginde 40. sezon başlıyor!
Kadınlar voleybol liginde 40. sezon başlıyor!
İsrail ordusunun 24 saat duyurusu! Dışişleri Bakanlığı: Kabul edilemez
İsrail ordusunun 24 saat duyurusu! Dışişleri Bakanlığı: Kabul edilemez
Otomobil almak için geldi, rehin alıp soydular!
Otomobil almak için geldi, rehin alıp soydular!
Teknoloji, insanların hareketini yüzde 98'den yüzde 28'e düşürdü!
Teknoloji, insanların hareketini yüzde 98'den yüzde 28'e düşürdü!
Sonbaharda üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat!
Sonbaharda üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat!
Tüm besin öğelerini içinde barındıran tek gıda: Anne sütü!
Tüm besin öğelerini içinde barındıran tek gıda: Anne sütü!
Kapadokya'da 71 ülkeden 2 bin 434 sporcu koşacak
Kapadokya'da 71 ülkeden 2 bin 434 sporcu koşacak
Bakan Mehmet Şimşek: Birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum
Bakan Mehmet Şimşek: Birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum
Kıbrıs Gazisi vasiyet etmişti! Bedeni Tıp Fakültesi'nde 4 yıl kadavra olarak kullanıldı
Kıbrıs Gazisi vasiyet etmişti! Bedeni Tıp Fakültesi'nde 4 yıl kadavra olarak kullanıldı
Putin: Azerbaycan-Ermenistan barış müzakereleri Moskova'da yapılsın
Putin: Azerbaycan-Ermenistan barış müzakereleri Moskova'da yapılsın
Denizli'de kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı!
Denizli'de kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı!
Uluslararası Af Örgütü: İsrail askerlerinin fosforlu top mermileri kullandığı doğrulandı
Uluslararası Af Örgütü: İsrail askerlerinin fosforlu top mermileri kullandığı doğrulandı