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Gümüşhane'de odun yaparken hayatını kaybetti

Gümüşhane'de odun yaparken hayatını kaybetti

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde kışlık odun ihtiyacını karşılamak için ormanda çalışan 67 yaşındaki vatandaş, kafasına düşen odun parçası nedeniyle hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yurt köyünün ormanlık alanında kışlık odun ihtiyacını yapmak üzere bölgeye giden İsmail Emiroğlu, odun yaparken kafasına düşen büyük dal parçası nedeniyle ağır yaralandı.

Yanındakilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emiroğlu, Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

5 çocuk babası Emiroğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Torul MHP İl Genel Meclisi üyesi Kemal Emiroğlu’nun da akrabası olan İsmail Emiroğlu, Pazar günü Yurt köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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