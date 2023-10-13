Dizi gerçek oldu: Ünlü oyuncu İsrail ordusuna katıldı

Fauda dizisinde rol alan oyuncu Idan Amedi İsrail ordusuna katıldığını açıkladı. Amedi dizide İsrail istihbarat çalışanı rolünü üstleniyor.

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İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar sürerken Fauda dizisinde Hamas'la mücadele eden oyuncu Idan Amedi İsrail ordusuna katıldığını açıldı.

Dizide komutan Doron (Lior Raz) ve ekibi Hamas'a karşı mücadele ediyor. Sagi karakterini canlandıran Amedi dizide, Batı Şeria ve Gazze’de faaliyet gösteren gizli bir İsrail istihbarat çalışanı rolünü üstleniyor.

"Bu bir dizi değil, gerçek hayat

Idan Amedi, sosyal medya paylaşımında "Bu bir dizi değil, gerçek hayat. Kazanıncaya kadar asla teslim olmayacağımıza söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Kariyerine şarkıcı olarak başlayan Amedi, ülkenin sevilen müzisyenleri arasında yer alıyor. Amedi, İsrail ordusu için yaptığı bir şarkıyla ülkede yılın şarkısı ödülünü almıştı.

Aynı diziden rol arkadaşı İsrailli aktör Lior Raz da çatışmaların arasında kalan ailelere yardım ederken çektiği bir videoyu yayınlamıştı.