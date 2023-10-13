Kaynar suyla yanan 8 aylık Berfin ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde sıcak su nedeniyle boyun ve göğüs bölgesinde 2. derecede yanık meydana gelen 8 aylık Berfin bebek, ambulans helikopter ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.

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İdil ilçesinde boyun ve göğüs bölgesinde 2. derecede yanık meydana gelen 8 aylık Berfin, İdil Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Berfin, yapılan tedavilerin ardından ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi için Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü’nden talep edilen ambulans helikopter ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.