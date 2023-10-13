İtalyan futbolundaki yasa dışı bahis skandalı büyüyor!

İtalya'da Torino Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü futbolda yasa dışı bahis soruşturmasının yankıları devam ederken, Roma'da forma giyen Polonyalı genç oyuncu Nicola Zalewski'nin de yasa dışı bahis oynadığı ileri sürüldü.

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Ülkede bahis soruşturmasının yankıları genişleyerek devam ediyor.

Juventus'ta forma giyen Nicola Fagioli ile başlayan dün Nicola Zaniolo ve Sandro Tonali'nin dahil edildiği yasa dışı bahis skandalında bir futbolcunun adı daha gündeme geldi.

Ülkede bahis skandalına karışan oyuncuların adını duyuran, ünlülerin fotoğrafçısı olarak bilinen Fabrizio Corona, kendi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, bahis skandalına karışan 4. futbolcunun İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen Polonyalı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicola Zalewski olduğunu iddia etti.

Zaniolo ve Tonali'nin akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarına el konuldu

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, dün akşam takım arkadaşı Sandro Tonali ile beraber İtalya Milli Takımı kampında polislerce ifadesi alınan Nicolo Zaniolo, yasa dışı olduğunu bilmediği bir platforma girdiğini ancak burada çevrim içi bazı iskambil oyunları oynadığını, maçlara bahis oynamadığını söyledi.

Adları soruşturmada geçen Zaniolo ve Tonali, İtalya Futbol Federasyonunun kararıyla milli takım kampından ayrılarak evlerine dönerken futbolcuların, telefon, tablet ve bilgisayarlarına da el konuldu.

Söz konusu aygıtlarda, futbolcuların yasa dışı bahse yönelik sohbetlerinin olup olmadığının araştırıldığı basına yansıdı.

Fagioli bahis oynadığını itiraf etti

Ülkede gündemi sarsan futbolda yasa dışı bahis skandalında adı geçen ve soruşturulan ilk isim olan Juventuslu Nicola Fagioli ise yargıyla anlaşma yoluna giderek bahis oynadığını kabul etti.

Corriere della Sera gazetesinin haberine göre 22 yaşındaki Fagioli, savcılığa verdiği ifadesinde, yasa dışı bazı sitelerde bahis oynadığını söyledi.

Fagioli'nin 3 yıl futboldan men ve 25 bin avronun üzerinde para cezası alabileceği belirtiliyor.

İtalya'da futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor.

Diğer yandan, adı yasa dışı bahis soruşturmasında geçen futbolcuların, kendi oynadıkları takımların maçlarına bahis yaptıklarına dair bir durumun tespit edilmesi halinde, kulüplerinin de ceza alma riskiyle karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

Spalletti: "Eğer yanlış bir şey yapıldıysa, bunun bedelini ödemek gerekir"

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Skysport kanalına verdiği demeçte, dün milli takım kampına bahis soruşturmasıyla alakalı polislerin gelmesi sebebiyle zor bir gün geçirdiklerini belirtti.

Spalletti, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde önemli bir maç öncesinde biraz farklı bir gece geçirdiklerini kaydederek, "Olanlar düşünüldüğünde biraz farklı bir geceydi. Tüm takım, onlara (Zaniolo ve Tonali) yakındı. Biz de onların yanında olacağız. Onların korunmasına yardımcı olmak doğru ama adaletin kendi yolunda ilerlemesi de doğru. Eğer yanlış bir şey yapıldıysa, bunun bedelini ödemek gerekir." ifadelerini kullandı.

Spalletti, gençleri bu bahis tuzağından korumak için onlarla konuşmalı ve farkındalık oluşturmaları gerektiğini de söyledi.

İtalya Milli Takımı'nın yıldız isimlerinin adının karıştığı "yasa dışı bahis soruşturması", ülkenin ana gündemi olurken basında da geniş şekilde yer aldı.

La Gazzetta dello Sport, "Futbolda bahis şoku", Tuttosport gazetesi, "Zavallı İtalya" ve Corriere dello Sport da "Milli takımda fırtına" başlıklarıyla yasa dışı bahis skandalını manşetlerine taşıdı.