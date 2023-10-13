Rıza Bey Apartmanı davasında tutuklu kalmadı

İzmir'de 3 yıl önce meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı davasının 2 tutuklu sanığı da adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

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Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı.

Depremin ardından başlatılan soruşturmada 4'ü tutuklu 9 kişi hakkında, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ''bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak'' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sırasında 2 sanık daha tahliye edildi.

Sanık avukatlarının şikayetiyle açılan soruşturmanın ardından, ''bilinçli taksirle 6 kişinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olma'' suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş hekimi polikliniği sahipleri Arda Hacarlıoğlu ve Onur Yedikara ile daire sahipleri Selma ve Ender Ensari'nin dosyaları da mevcut davayla birleştirildi.

Öte yandan o dönem Bayraklı Belediyesi fen işleri müdür vekili sıfatıyla imzası bulunan Gamze E. (52) ve eski Bornova Belediyesi İmar Müdürü Mehmet Ali U. (69) hakkında ''görevi kötüye kullanma'' suçundan İzmir 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi, oy birliğiyle her 2 dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Böylelikle Rıza Bey Apartmanı davasında sanık sayısı 15'e yükseldi.

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Serdar Bayram ile Hasan Hüseyin Özkan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler de salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Gamze E., "Deprem etüt raporu verirken sözleşme imzalarız. Burada yasal bağlayıcılığı bulunmadığını belirtir. Sadece buna uydum. Görevim dışında bir şey yapmadım. Yaklaşık 10 bin konut bu şekilde incelenmiş." dedi.

Duruşmada yer alan tutuklu sanıklardan Hasan Hüseyin Özkan, binanın yıkılmasında kabahati olmadığını belirterek şöyle konuştu:

''İşi düzgün, eksiksiz yapmışım. Apartman yıkılmış. Birçok tadilat olmuş. Birçok delik açmışlar. Herkes suçu bana atıyor. 1987'de hazır beton attım. Sağlam iş yaptım ve kendime güveniyorum. 25 yaşımda Almanya'dan memleketime geldim. Nereye kaçacağım? Binanın yerine bina yapılmış. Neyi karartacağım? 2013'te daire almış birisi gelip, beni suçluyor. Binanın içine ne yapıldığını bilmiyorum. Bilseydim, gelir tespit ettirirdim. 1 daire, 5 el değiştirmiş. 5 kere tadilat demek. Alttaki dükkanlar birleştirilmiş. Benim suçum ne? 10 ayda kaba inşaatını bitirmişim. Sonrasında birçok deprem olmuş. İnsanlar daire almak için sıraya giriyordu. Sağlık sorunlarım var. Tahliyemi talep ediyorum.''



