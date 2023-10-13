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Eczacıbaşı Dynavit, sezonun ilk maçına çıkıyor

Eczacıbaşı Dynavit, sezonun ilk maçına çıkıyor

Eczacıbaşı Dynavit, 2023-2024 sezonu Sultanlar Ligi’ndeki ilk karşılaşmasında THY ile karşılaşacak.

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Turuncu-beyazlılar, günü yapacağı tek antrenmanla tamamlayacak. Müsabaka, yarın 19.00’da Burhan Felek Salonu’nda oynanacak.

Sezonun ilk karşılaşması öncesi görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, “İki taraf için de sürprizlerle dolu bir maç olabilir. Sezon başında kurduğumuz güçlü kadro ile maç maç daha iyiye gitmeyi planlıyoruz. Her oyuncumuzun farklı özellikleri ve silahları var. Bu yönleri ön plana çıkartmak adına ligin ilk haftalarını bir fırsat olarak görmekteyiz. Tam kadro olarak az antrenman yapma şansımız oldu. Her iyi takımın zamana ihtiyacı vardır ve bizim de hızlı bir şekilde oyunumuzu yukarı taşıyacağımızı düşüyorum ve THY ile oynayacağımız maç da bu sürecin başlangıcı. Umarım sakatlıksız ve problemsiz bir maç olur” dedi.

“Tamamen hazır ve motive durumdayız”

Öte yandan tecrübeli orta oyuncu Sinead Jack-Kısal ise, “Hepimizin sabırsızlıkla beklediği gün geldi ve sezonun ilk karşılaşmasına çıkıyoruz. Tüm takımın ve ekibin özverili sıkı çalışması sayesinde heyecanlı, tamamen hazır ve motive durumdayız. THY ile ilk maçımız kolay olmayacak ama sahada en iyi voleybolumuzu oynayarak ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız” diye konuştu.

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