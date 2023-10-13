Kızılhaç: İsrail'in sivilleri yerinden ayrılmaya zorlaması yıkıcı sonuçlara yol açıyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail ordusunun Gazze'deki sivilleri yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçlara yol açtığını duyurdu.

Abone ol

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICRC) yapılan yazılı açıklamada, hiçbir durumun İsrail'in geçen hafta uğradığı korkunç saldırıları haklı göstermeyeceği belirtilerek, aile bireylerini kaybeden veya sevdiklerinin rehin alınmasından endişe duyan insanlarla dayanışma içerisinde olunduğu aktarıldı.

Rehin alınan kişilerin derhal bırakılması çağrısı yinelenen açıklamada, "Ancak bu saldırılar Gazze'nin sınırsız yıkımını haklı gösteremez. Taraflar, savaşın yürütülmesinde kullanılan yöntem ve araçlara ilişkin hukuki yükümlülüklerini ihmal etmemeli. İsrail yetkililerinin Gazze halkına evlerini derhal terk etmeleri yönünde verdiği talimatları ve onlara yiyecek, su ve elektrik verilmeyen tam kuşatması, uluslararası insancıl hukukla uyumlu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, askeri güçlerin insanlara evlerini terk etme emri verdiğinde, halkın yiyecek ve su gibi temel ihtiyaçlara erişebilmesini ve ailelerin birbirinden ayrılmamasını sağlamak için mümkün olan tüm önlemleri alması gerektiği kaydedildi.

Gazze'nin sınırlı kaynaklara sahip ve kapalı bir alan olduğu belirtilen açıklamada, "Gazze'deki insanların gidecek güvenli hiçbir yeri yok. Engelliler, yaşlılar ve hastalar da dahil çok kişi evlerini terk edemeyecek. Gazze sakinlerinin bundan sonra hangi bölgelerin saldırıya uğrayacağını bilmeleri mümkün değil." ifadeleri yer aldı.

ICRC'nin Gazze'de hayat kurtaran yardımları sağlamak için çalışmalarını artırdığı ancak ekiplerin güvenli ve etkili bir şekilde çalışabilmesi için çatışmalara ara verilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Gazze üzerindeki askeri kuşatma devam ettikçe (İsrail zoruyla Gazzeli sivillerin) yerinden edilmelerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara ICRC dahil insani kuruluşlar yetişemeyecek. İhtiyaçlar çok büyük ve insani yardım kuruluşlarının yardım çalışmalarını artırması gerekiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.